Украина сохранила производство концентрата урана

Единственное в Украине предприятие, занимающееся производством концентрата урана (U3O8), ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в 2009 году произвел 830,3 тонн закиси-окиси, что соответствует уровню выработки 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в прошлом году предприятие незначительно сократило добычу урановой руды – на 3,7%, или 41 тыс. тонн, – до 1,042 млн. тонн, перевыполнив плановое задание на 4%.

В то же время горнопроходческие подразделения предприятия в 2009 году прошли почти 15 км выработок, что на 12% больше, чем в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, ВостГОК в 2008 году увеличил производство закиси-окиси на 3,7%, или 30 тонн, по сравнению с 2007 годом – до 830 тонн. Добыча урановой руды на шахтах ВостГОКа в 2008 году увеличилась на 8%, или 80 тыс. тонн, – до 1 млн. 83 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украина планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза – до 1,88 тыс. тонн в 2013 году. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2480 тонн и удовлетворяется на 32%.

Согласно Кадастру промышленных урановых месторождений, всего в Украине выявлено 53 участка залегания урановых руд с разной степенью разведки и оценки.

На четырех участках месторождения отработаны, на трех – отрабатываются, на одном – Новоконстантиновском месторождении – ведется строительство горно-перерабатывающего комплекса.