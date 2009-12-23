Гимн Закарпатья стал неожиданностью для губернатора

Принятый Закарпатским областным советом текст гимна региона должен объединять, а не разъединять закарпатцев.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Олег ГАВАШИ.

По его словам, он не был в тот момент на заседании сессии облсовета, когда принимался гимн, поэтому это решение стало для него полной неожиданностью.

«Именно тогда я проводил совещание по финансовым вопросам окончания года, и, собственно, о том, что мы не можем завершить очень важные для области объекты, которые планировали сдать до конца года. Причина - работы остановились, поскольку через Госказначейство не проходят расчеты по капитальным вложениям. Из-за этого во вторник на заседание сессии областного совета выносились имущественные вопросы, и мы надеялись, что депутаты примут решения, которые бы дали наполнение бюджета. Вместо этого депутаты, отклонив рассмотрение имущественных вопросов, взялись за гимн Закарпатья», - добавил О.ГАВАШИ.

Он уточнил, что принимать гимн Закарпатья нужно было исключительно после проведения в области общественных слушаний, поскольку край представляет более 100 национальностей.

О.ГАВАШИ также считает, что со времен автора слов Александра Духновича сменились целые эпохи, и сейчас то, что было актуальным и понятным полтора века назад, имеет совсем другой контекст.

«Гимн – это не просто торжественная песня, он должен быть символом единства, то есть объединять всех, кто населяет наш край, а не разъединять. Ситуация, которая сейчас сложилась, может привести ко второму», - добавил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Закарпатский областной совет принял текст гимна области.

Решение было принято во время очередной сессии областного совета. Предложение принять текст гимна Закарпатья на слова А.Духновича «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон» внес депутат облсовета Евгений ЖУПАН. За текст гимна проголосовали 46 депутатов из 78, присутствующих в зале.

Против гимна резко выступил депутат облсовета, председатель Закарпатской организации общества “Просвіта” им. Тараса Шевченко Владимир ПИПАШ. Он заявил, что текст – устарел, слова – смесь русского с украинского, и нынешней молодежи они непонятны.