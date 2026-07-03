Не только получатель помощи: Украина хочет, чтобы в НАТО признали её новую роль

Киев призвал союзников зафиксировать эту его новую роль в итоговой декларации саммита НАТО.

Накануне саммита НАТО в Анкаре Украина призвала союзников зафиксировать в итоговой декларации ее новую роль в евроатлантической системе безопасности, которая заключается в том, что Киев сегодня является не только получателем помощи от Альянса, но и вносит собственный вклад в безопасность стран-членов НАТО. Как пишет Deutsche Welle, об этом на закрытом брифинге в Брюсселе 2 июля рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

"Политически для нас очень важно, чтобы Украина была признана в качестве security contributor, то есть именно в роли контрибутора безопасности, а не исключительно получателя помощи", – отметила она.

Дипломатка пояснила, что саммит НАТО в Анкаре станет первым, в котором Украина будет полноценно участвовать уже "в новой роли". В связи с этим, по её словам, Киев стремится к тому, чтобы итоговая декларация "отражала эту новую реальность".

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По словам Гетьманчук, за последние годы характер сотрудничества Украины с НАТО значительно изменился: если раньше отношения определялись преимущественно военной помощью Киеву со стороны Запада, то теперь важную роль играют практическая интеграция Украины с НАТО и вклад Украины в безопасность Альянса.

В частности, она упомянула деятельность Объединенного центра анализа, подготовки и образования (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center – JATEC), участие украинских военных в учениях по сценариям статьи 5 Североатлантического договора, развитие оперативной совместимости, привлечение украинских компаний к программам и закупкам НАТО, постепенное увеличение количества украинских специалистов в структурах Альянса.

Кроме того, дипломат рассказала о важности долгосрочной поддержки украинской оборонной промышленности со стороны партнеров по НАТО. По её словам, сейчас Украине нужны не только поставки готового вооружения, но и прогнозируемые финансовые обязательства союзников, которые позволили бы планировать работу украинского оборонно-промышленного комплекса в средне- и долгосрочной перспективе.

Саммит НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, во время саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Турции, союзники пообещали выделить 70 миллиардов евро на сделки по вооружению и помощь Украине. Отмечалось, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конкретном пакете финансирования. Также страны-члены Альянса намерены официально подтвердить приверженность статье 5 о коллективной обороне и вновь зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы.

Впрочем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление по поводу Украины накануне саммита НАТО. Он заявил, что выступает против предоставления новой помощи Киеву – как финансовой, так и военной – и отправит словацкую делегацию в Анкару без мандата на одобрение подобных решений.

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