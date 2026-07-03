Пять признаков, что кондиционеру нужно обслуживание: какие сигналы нельзя игнорировать

Если игнорировать эти признаки, могут возникнуть довольно серьёзные проблемы.

Кондиционер часто предупреждает о неисправностях задолго до полной поломки, поэтому своевременное техническое обслуживание помогает избежать дорогостоящего ремонта. Как пишет SouthernLiving, внимательное отношение к первым признакам позволяет устранить мелкие неисправности до того, как они перерастут в серьезную поломку.

Автор отмечает, что регулярное обслуживание помогает выявить большинство проблем на ранней стадии. А своевременная реакция на изменения в работе климатической системы позволяет сократить расходы на эксплуатацию, продлить срок службы кондиционера и избежать его выхода из строя в самый жаркий период года.

Слабый поток воздуха. Одним из первых тревожных сигналов является заметное уменьшение потока воздуха из вентиляционных отверстий. Если комнаты, которые раньше быстро охлаждались, остаются тёплыми или температура в доме стала неравномерной, это может свидетельствовать о загрязнённых фильтрах, засоренных воздуховодах, неисправности вентилятора или обледенении испарителя. В материале отмечается, что из-за ограниченного воздушного потока система вынуждена работать с большей нагрузкой.

Видео дня

Необычные шумы. Автор рассказывает, что хотя кондиционеры никогда не работают абсолютно бесшумно, появление новых звуков является поводом для проверки. Дребезжание может указывать на ослабленные детали, скрежет – на проблемы с двигателем, писк – на неисправности ремней или подшипников, а жужжание иногда сигнализирует об электрических проблемах. Издание предупреждает, что даже одна незакрепленная деталь способна повредить другие узлы и значительно увеличить стоимость ремонта.

Неприятный запах. В публикации отмечается, что исправный кондиционер не должен создавать посторонних запахов. Затхлый запах может свидетельствовать о появлении плесени или грибка внутри системы или воздуховодов, тогда как запах гари или электричества нередко связан с перегревом компонентов или проблемами с электропроводкой. Такие неисправности могут не только повредить оборудование, но и негативно повлиять на качество воздуха в помещении.

Протечка воды. Еще одним сигналом, на который стоит обратить внимание, является появление воды возле кондиционера. Причиной могут быть засорение дренажной системы, неисправность внутренних компонентов или утечка хладагента. В материале отмечается, что любые утечки, связанные с системой охлаждения, требуют скорейшей диагностики специалистом.

Резкий рост счетов за электроэнергию. Как отмечает издание, неожиданное увеличение расходов на электроэнергию без изменения привычного режима использования также может свидетельствовать о проблемах с кондиционером. Загрязнённые теплообменники, неисправные детали, проблемы с хладагентом или недостаточный воздушный поток заставляют систему работать дольше и потреблять больше электроэнергии.

Другие советы в жару

Как писал УНИАН, обычный вентилятор лишь перемещает тёплый воздух, но его эффективность можно повысить, поставив перед ним ёмкость с замороженной водой. Лучше всего для этого подходит картонный пакет из-под молока, который имеет широкую поверхность для поглощения тепла.

Также мы рассказывали, что для охлаждения квартиры без кондиционера нужно вечером повесить перед открытым окном влажную простыню, чтобы воздух естественным образом охлаждался. Кроме того, стоит держать окна закрытыми днем, использовать плотные шторы, правильно ставить вентилятор, отключать технику, выделяющую тепло, и готовить еду в более прохладные часы.

Вас также могут заинтересовать новости: