Парадокс исцеления: 5 вещей, в которых вы становитесь 'хуже', когда жизнь налаживается

Если вы стали хуже справляться с этими вещами, значит ваша жизнь меняется к лучшему.

Когда мы находимся на пути исцеления и становления лучшей версией себя, люди часто рассказывают нам, как прекрасно все будет. Они говорят, что мы станем счастливее и сосредоточеннее, что мы наконец заживём жизнью своей мечты. Но обычно этот процесс труден и полон разочарований.

Все нередко оказывается сложнее, чем мы ожидаем. Но когда мы начинаем хуже справляться с определёнными привычками или переживаниями, это лишь означает, что наша жизнь меняется к лучшему. И, по словам лайф-коуча и писательницы Хейли Мэги, эти некомфортные реалии на самом деле – хорошая новость, пишет Your Tango.

В частности, жизнь становится лучше, как только вы начинаете хуже справляться с этими пятью вещами.

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1. Поддержание отношений, основанных на чувстве вины или долге

По мере исцеления вам будет всё труднее находиться в отношениях, которые ментально вас истощают, – особенно в тех, в которых вы чувствуете себя обязанными оставаться из-за чувства вины. Но знаете что? Это прекрасно.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на людей, которые только берут у вас, но никогда не дают взамен. Хотя отпустить таких людей не всегда легко, если вы ловите себя на желании завершить отношения или дружбу ради своего психического здоровья – никогда не чувствуйте за это вины. Те, кто по-настоящему вас любит, поймут, даже если это больно.

2. "Смена облика" (перевоплощение)

Прежде чем исцелиться и двигаться дальше, вы, возможно, обнаруживали, что становитесь своего рода актёром. Мэги называет это "сменой облика" – когда вы подстраиваетесь под то, каким вас хотят видеть другие.

Но по мере того как ваша жизнь налаживается, поддерживать фальшивый фасад становится всё труднее – ведь аутентичность является частью исцеления. Как объяснила Мэги: "Становится всё труднее предавать себя, и чужое разочарование переносится легче, чем собственная неискренность".

3. Терпимость к неуважению

Исцелившиеся люди не терпят неуважения. Поскольку у них есть самоуважение и честное понимание самих себя, они способны осознавать свою неотъемлемую ценность. Это значит, что они отказываются позволять другим неуважительно относиться к ним в любой форме – будь то их сильные стороны или их цели.

Если вам становится всё труднее спускать подобное на тормозах – это лишь означает, что вы идёте верным путём и ваша жизнь действительно меняется к лучшему. "Вместо того чтобы пытаться убедить людей относиться к вам с элементарным достоинством, вы начинаете просто уходить – и это хорошо", – отметила Мэги.

4. Забота о мнении других людей о вас

Когда ваша жизнь налаживается и вы с уверенностью смотрите в будущее, вы, скорее всего, начнёте игнорировать чужое мнение. Если кому-то не нравится, как вы одеваетесь или кем себя окружаете, – какая разница? Вы живёте лучшей жизнью и никогда не были счастливее.

Мэги добавила: "Если они никогда не давали вам повода доверять им или уважать их – то это хорошо. Не каждое мнение о вас заслуживает места в вашей голове". И она права, ведь ни у кого нет времени на грубые мнения или комментарии, когда стоит сосредоточиться на собственном пути вперёд.

5. Как часто вы жалуетесь на одни и те же отношения

Вместо того чтобы глубоко переживать из-за одних и тех же отношений в вашей жизни – токсичных или истощающих, – вы осознаёте, что сами выбираете, в каких взаимодействиях участвовать. Вы больше не тревожитесь о связях или дружбе, которые вас расстроили, а вместо этого сосредотачиваетесь на собственном прогрессе.

"Ощущение этой свободы действий по-настоящему окрыляет", – заверила Мэги. Когда вы понимаете, что это ваша жизнь и ничья больше, вы действительно начинаете менять её к лучшему так, как, возможно, и не считали возможным. Так что продолжайте – ведь хотя путь и труден, именно на нём вы узнаёте о себе больше всего.

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