У Лукашенко не поддержали фейк Кремля об 'атаке' ВСУ на беларуский автобус

В Беларуси отказались поддержать идею Кремля о том, что за нападением на беларуский автобус стоят украинские силы.

Представители режима Александра Лукашенко в Беларуси продолжают избегать использования формулировок, которые распространяются Кремлем с целью представления Украины как угрозы для Беларуси. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские чиновники обвинили Украину в совершении атаки с использованием дронов на ещё один беларуский автобус на территории России. В частности, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил 2 июля, что в этом регионе подвергся атаке автобус, следовавший по маршруту из Минска в Анапу (Краснодарский край). Якобы в результате атаки пострадали два человека.

При этом пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев подчеркнул, что ВСУ 2 июля не наносили удара по этому пассажирскому автобусу и что Россия проводит информационную операцию, чтобы отвлечь внимание от российских ударов по Киеву.

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Реакция из Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 2 июля призвал беларусов воздерживаться от поездок в Россию. Хотя он признал, что произошла атака, но не вдавался в детали происхождения удара, в частности воздержался от приписывания его украинским силам.

Как отмечают в ISW, беларуские чиновники продолжают избегать формулировок Кремля, в которых стремятся изобразить Украину как угрозу для Беларуси.

Ранее российские чиновники использовали утверждения о якобы первой атаке на беларуский автобус, произошедшей 17 июня, для легитимизации будущих дальнобойных ударов по Украине.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ 2 июля подчеркнули, что очередная информационная атака России о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу направлена на прикрытие удара по Киеву.

В частности, военно-политическое руководство России традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан в попытках отвлечь внимание мирового сообщества от очередного акта терроризма в Киеве.

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