Кум Каменских эмоционально высказался о Потапе

Геннадий Витер также ответил, хотел бы он, чтобы Настя спела сольно перед украинцами.

Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер, который является крестным отцом Насти Каменских, высказался о Потапе.

Не секрет, что он является продюсером проекта "Музыкальная платформа". Витер отметил, что сейчас для него важно, как артисты позиционируют себя во время войны. Поэтому он не допустил, чтобы рэпер выступал на концерте, и объяснил причину.

"Мы живем в условиях войны. Я считаю, что язык – это весомый рычаг, который нужно использовать и демонстрировать другим государствам. Когда наши артисты едут за границу и поют на русском, у меня возникают очень серьезные вопросы. Я очень люблю Настю, она моя родственница, я этого никогда не скрываю. Я готов, чтобы она выступила сольно, потому что есть хит, который мне нравится. А Потап – точно нет. Для меня он "красный флажок", потому что не выражает свою позицию", – подчеркнул Геннадий в комментарии для "Наедине с Гламуром".

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Напомним, ранее кум Насти Каменских рассказал, как изменилась певица за границей, намекнув на плохое окружение. Несмотря на разногласия во взглядах с Потапом, Витер поддерживает связь с артисткой, хотя звонят друг другу они крайне редко.

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