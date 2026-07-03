Украинские атаки больно бьют по Кремлю, но Путин не планирует завершать войну, - NYT

Аналитики считают, что Кремль пока не видит причин менять свою стратегию, хотя давление на российскую экономику и общество усиливается.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам и даже Москве все сильнее заставляют Россию ощутить войну на собственной территории. Однако, несмотря на давление, президент РФ Владимир Путин демонстрирует, что не собирается сворачивать боевые действия, пишет The New York Times.

Очередным подтверждением этого стала массированная атака России на Киев. В четверг российские войска выпустили по столице Украины баллистические ракеты и ударные беспилотники.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 18 человек. По мнению аналитиков, этот удар стал не только очередной атакой на украинские города, но и сигналом о том, что Кремль не намерен уступать под давлением.

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За последние недели Украина значительно расширила возможности своих дальнобойных ударов. Под ударами оказались российские нефтеперерабатывающие предприятия, военная инфраструктура и даже Москва.

Эти операции уже приносят заметные последствия. В России возникают перебои с топливом, а в оккупированном Крыму фиксируются проблемы с электроснабжением, дефицит топлива и перебои с водой из-за украинских ударов по логистике.

В то же время российское общество все сильнее ощущает последствия войны. Экономические перспективы ухудшаются, налоговая нагрузка растет, усиливаются ограничения в интернете, а конфликт длится уже дольше, чем Первая мировая война.

Путин обещает продолжать войну

После нескольких дней молчания Владимир Путин прокомментировал ситуацию в интервью государственным СМИ. Он признал наличие проблем с топливом и пообещал наращивать производство средств противовоздушной обороны, но в то же время дал понять, что менять курс не собирается.

Путин также заявил, что Украина якобы переживает серьезный кризис с личным составом:

"Учитывая катастрофическую нехватку личного состава, Вооруженные силы Украины, очевидно, считают, что это может стать их спасением. Но спасение киевского режима не входит в наши планы".

Аналитики: Путин пока не готов менять позицию

Директор Центра Карнеги "Россия – Евразия" Александр Габуев считает, что давление со стороны Украины действительно усложняет ситуацию для Кремля, однако шансов на скорую смену политики немного.

"Шансы на то, что ситуация обернется против Путина, в процентном выражении составляют лишь несколько десятков", – сказал он.

По словам аналитика, украинские удары делают такое развитие событий более вероятным, но пока это не самый реалистичный сценарий:

"Давление со стороны Украины делает это более вероятным, но я не думаю, что это самый вероятный сценарий. Самый вероятный сценарий заключается в том, что все это просто продолжится с большими разрушениями и большим количеством смертей с обеих сторон".

Комментируя заявления Путина о ситуации на фронте, Габуев высказался еще резче.

"Он либо дезинформирован, либо лжет, либо и то, и другое. Но это не имеет значения, потому что он, похоже, упрям в этом вопросе. Я не думаю, что на данный момент что-то указывает на изменения", – добавил эксперт.

Что может заставить Кремль пересмотреть стратегию

По мнению аналитиков, ключевым фактором станет то, насколько эффективно Украина сможет и в дальнейшем наносить удары по военной промышленности, логистике и объектам обеспечения России.

Эксперт Немецкого совета по международным отношениям Штефан Майстер отмечает, что украинская кампания уже заставляет Кремль тратить все больше ресурсов на оборону собственной территории и подрывает уверенность россиян в способности властей выиграть войну.

"Вопрос заключается в том, что изменит мнение Путина? Когда соотношение затрат и выгод действительно начнет коренным образом меняться? Это вопрос, который мы задаем себе годами", – отметил Майстер.

Впрочем, даже он сомневается, что российский президент добровольно откажется от продолжения войны:

"Что касается Путина, у меня есть сомнения, что он остановится".

Война в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне этого года Россия заметно сократила частоту масштабных ракетно-дроновых атак по Украине, однако это вряд ли свидетельствует о потере ее ударных возможностей.

По данным американского Института изучения войны (ISW), на данный момент нет однозначного объяснения такого сокращения количества масштабных ударов. Одной из возможных причин в ISW называют накопление Россией запасов беспилотников для еще более интенсивных атак в будущем. По мнению аналитиков, Кремль может сознательно готовиться к новой волне массированных ударов в тот момент, который сам сочтет наиболее выгодным, особенно если рассчитывает еще больше истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

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