Известная украинская актриса рассказала о работе с россиянами до начала войны: 'Было неприятно'

Лариса также призналась, после чего решила перейти на украинский язык в общении.

Известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак рассказала о работе с россиянами до полномасштабного вторжения.

По словам звезды сериалов "Тихая Нава" и "Подмена", на съемочной площадке всегда ощущалось иное отношение к российским коллегам. Однако Лариса считает, что украинские режиссеры и актеры сами позволяли им так высокомерно себя вести.

"Мы соглашались с тем, что украинские актеры могут сидеть по десять человек в маленьком вагончике, а россияне приезжают на отдельных автомобилях, у них лучшие условия, другое отношение. Нам говорили: у них райдеры, их продюсеры платят за эти сериалы. Но ведь и мы могли уважать себя больше. Мне порой было обидно из-за такого отношения: им – всё, а нам – что-то с барского стола. Иногда возникало ощущение, что нас загнали в какое-то гетто. Был даже период, когда, если ты на площадке говорил на украинском языке, на тебя смотрели как-то свысока", – подчеркнула актриса в интервью OBOZ.UA.

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Лариса также призналась, что долгое время общалась на русском. По её словам, многие коллеги в Театре Ивана Франко также не говорили за кулисами на украинском, но после встречи с режиссёром Андреем Приходько актриса решила постепенно переходить на родной язык.

"Много лет назад в Театр Франко пришел режиссер Андрей Приходько. Бывший харьковчанин, он учился в Москве, а затем переехал в Киев. И меня тогда очень поразила одна вещь. Его жена – русская. Но, приехав к нам, она начала говорить на украинском языке. Для меня это стало очень показательным. Хотя, если честно, мне кажется, что я начала переходить на украинский еще чуть раньше. В какой-то момент почувствовала: что-то должно измениться. Возможно, это был своеобразный протест против московского вторжения. Мне хотелось отделиться от этого. Сказать: "Я не с вами", – вспомнила Руснак.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о работе с россиянами и ответила, поддерживает ли она с ними общение во время полномасштабной войны.

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