Жара покидает Украину: где 3 июля станет легче дышать (карта)

Вместе со снижением температуры в Украине продолжатся осадки.

Жара отступает. Сегодня снижение температуры ощутят не только на западе, но также на севере и в Винницкой области. Вместе с похолоданием тут пройдут дожди с грозами, временами переходящие в ливни. На остальной территории задержится жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +22°, днем +29°, дождь.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +26°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, дождь.

В Тернополе 3 июля ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +19°, днем +25°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +28°, ясно.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, дождь.

В Виннице завтра будет +20°...+24°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью +21°, днем +28°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+26°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра ночью +22°, днем +32°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+34°.

В Одессе 3 июля - ясно, температура ночью +23°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +22°, днем +32°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +22°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +33°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +31°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +20°...+30°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +20°, днем +34°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +35°.

Какой праздник 3 июля, приметы погоды

3 июля - святого мученика Якинта. По приметам, если небо чисто и нет облков, то осень будет сухая и теплая.

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