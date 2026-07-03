Один путь к чрезвычайной ситуации: что осталось от военных поставок РФ в Крым

Из-за уничтожения паромов, повреждения железнодорожных путей и огневого контроля над магистралями на материке единственной относительно стабильной транспортной артерией для РФ остается Керченский мост, который, однако, имеет серьезные эксплуатационные ограничения.

Полная логистическая изоляция оккупированного Россией Крыма пока не завершена, однако Силы обороны Украины существенно затруднили перевозки на полуостров. Как сообщили в Представительстве президента Украины в АР Крым, ВСУ оказывают последовательное и контролируемое давление на систему обеспечения российской группировки, нанося удары по военной логистике, энергетике и топливной инфраструктуре, пишет издание Liga.net.

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым отметили, что говорить об абсолютной изоляции полуострова пока рано, однако транспортное сообщение для российских сил максимально затруднено. Вооруженные Силы Украины реализуют стратегию постепенной эскалации давления на ключевые узлы обеспечения оккупационного контингента.

Главными целями для поражения являются топливно-энергетическая инфраструктура и объекты военной логистики. В результате последних точечных ударов оккупационные власти были вынуждены ввести на полуострове режим чрезвычайной ситуации.

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В регионе фиксируются более жесткие проверки на автодорогах, дефицит и очереди на заправочных станциях, появление нелегальных перекупщиков топлива, а также регулярные отключения электроэнергии и сбои в работе общественного транспорта.

Блокировка альтернативных логистических маршрутов

Последовательные действия украинской армии привели к перекрытию или существенному ограничению большинства путей снабжения, которые Россия использовала для связи с Крымом и другими оккупированными территориями:

Материковые автодороги: Сухопутная трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь находится под постоянным огневым контролем Вооружённых Сил Украины. Морская логистика: Потенциал морских перевозок значительно снизился после успешного поражения трех автомобильных паромов в порту "Кавказ". Кроме того, Черноморский флот РФ потерял значительное количество кораблей. Железнодорожное сообщение: Перевозка грузов по железной дороге с материковой части Украины затруднена из-за повреждения мостовых переходов через Северо-Крымский канал.

Ограничения в эксплуатации Керченского моста

По данным ведомства, Керченский мост остается единственным логистическим каналом, который Российская Федерация может использовать в относительно стабильном режиме. Однако его пропускная способность имеет существенные ограничения технического характера.

Конструкция моста получила значительные повреждения в результате успешных атак в 2022, 2023 и 2025 годах. Из-за высоких рисков разрушения поврежденных пролетов, российские железнодорожные службы традиционно не пропускают через мост поезда с топливными цистернами, что создает критические препятствия для стабильного снабжения военной группировки и гражданского сектора полуострова нефтепродуктами.

Ситуация с нефтепродуктами в РФ

Накануне Российская Федерация начала морской импорт бензина из Индии с целью минимизации дефицита топлива, возникшего в результате украинских ударов по объектам энергетической инфраструктуры РФ.

Прямым подтверждением этой ситуации является заявление Кремля от 30 июня о ведении переговоров и поддержании контактов с иностранными государствами по поводу закупок топлива по выгодным ценам. По данным одного из источников агентства, объем уже отправленного из Индии в РФ бензина составляет не менее 60 тысяч тонн. Другой инсайдер уточнил, что в направлении России вышли два танкера, грузоподъемность каждого из которых составляет от 30 до 40 тысяч тонн.

Российские власти пытаются обеспечить максимальные объемы поставок топлива в Москву, фактически игнорируя потребности других городов страны. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил военный эксперт Иван Ступак, комментируя текущий топливный кризис в РФ.

Он отметил, что во время аналогичных проблем с топливом в Украине в 2022 году не наблюдалось таких масштабных конфликтов и попыток сливать бензин из чужих автомобилей, как это сейчас происходит в России. По словам эксперта, ситуация вызывает панику среди российского населения, что подтверждается большим количеством эмоциональных видео в соцсетях с жалобами на дефицит.

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