Обменники и банки обнародовали свежий курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,51 грн, а евро – 50,87 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 3 июля, потерял 6 копеек и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,87 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,63 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,25 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины 3 июля установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть национальная валюта упала на 11 копеек.

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, валютный рынок Украины в июле не будет демонстрировать резких колебаний, но ситуацию будет определять "заметный спрос импортеров".

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