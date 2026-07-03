Глава НБУ Андрей Пышный встретился с представителями дипломатического корпуса стран G7 и ЕС

Председатель НБУ Андрей Пишный провел важную встречу с представителями дипломатического корпуса стран G7 и ЕС, которые отметили высокое качество работы команды Нацбанка и заверили в дальнейшей поддержке.

На недавней встрече главы НБУ Андрея Пишного с представителями стран G7 и ЕС были открыто обсуждены важные вопросы, связанные с макроэкономикой и шагами НБУ по валютной либерализации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НБУ Андрей Пишный.

"На этот раз в центре внимания – макроэкономика, инфляционные вызовы, дальнейшие шаги НБУ по валютной либерализации, макроэкономические прогнозы и готовность НБУ решительно обеспечивать эффективную реализацию мандата в будущем. Конечно, предметом обсуждения стало и информационное поле, созданное информационными атаками, которые не остались незамеченными для партнеров. В ответ мы услышали заверения в поддержке независимости центрального банка", – отметил Андрей Пишный.

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По его словам, озвученная поддержка партнеров – это важный сигнал для НБУ, ведь все отмечали высокое качество работы команды Национального банка Украины. "Важно слышать такие оценки, ведь мы расширяем взаимодействие с партнерами, в частности со странами G7", – отметил глава НБУ Андрей Пишный.

Председатель НБУ также сообщил, что в Гданьске на Ukraine Recovery Conference 2026 представительство НБУ преследовало четкую цель – донести несколько заявлений. "Первое – инвестируйте в Украину. Нет никаких вопросов, которые НБУ не готов обсуждать с частным капиталом, заинтересованным в долгосрочном партнерстве и развитии на украинском рынке. Второе – страховой сектор Украины, который претерпел глубокую трансформацию, уже находится в поле зрения инвесторов. Интересные соглашения с иностранными компаниями, которые мы видим сейчас, лучше всего это подтверждают", – отметил Андрей Пышный.

По его словам, URC 2026 оказалась плодотворной и для банков, ведь партнерские соглашения подписали, в частности, "ПриватБанк", который сможет привлечь 1,18 млрд евро, "Ощадбанк" – более 500 млн евро, "Укргазбанк" – более 300 млн евро. "Это финансовый ресурс, который будет работать в экономике Украины", – подчеркнул Андрей Пышный. Он отметил, что в настоящее время банки должны оставаться способными генерировать капитал, кредитовать экономику, финансировать критические потребности страны, а вот ослаблять эту способность в момент, когда кредитование набрало силу, – неправильное решение.

Что касается валютной либерализации, глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что в настоящее время Нацбанк движется в этом направлении осторожно, последовательно, с учетом инфляционной динамики, состояния валютного рынка и баланса рисков.

Напомним, Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений; в частности, изменения направлены на обеспечение бесперебойной работы оборонных предприятий, привлечение высококвалифицированных специалистов в органы управления украинских компаний и банков, поддержку военнослужащих, а также украинцев за рубежом.

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