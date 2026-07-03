В НАТО до сих пор спорят о помощи Украине в преддверии саммита, – Bloomberg

В частности, Италия придерживается иного мнения, чем другие страны НАТО, относительно упоминания в итоговом заявлении предстоящего саммита сроков оказания помощи Украине.

Страны-члены НАТО сталкиваются с трудностями при согласовании совместного заявления для саммита Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре (Турция). Разногласия между ними, помимо прочего, касаются сроков оказания финансовой поддержки Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, в последние дни переговоры между дипломатами продолжались сверхурочно после того, как сначала казалось, что союзники согласовали краткий текст, который лидеры стран-членов НАТО должны одобрить на встрече в Анкаре 7-8 июля.

Напряженность наблюдается на фоне подготовки союзников к встрече с президентом США Дональдом Трампом, поскольку американский лидер постоянно жалуется, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на оборону, и сокращает военное присутствие США в Европе.

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Как отмечают источники, Италия стремится смягчить в итоговом заявлении саммита обязательства стран Альянса по оказанию Украине военной помощи в период до конца следующего года.

По словам источников, в проекте заявления говорится о том, что союзники предоставили бы Украине 70 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Эта цифра не предполагает никаких новых обязательств, а отражает прежнее ежегодное обещание НАТО предоставлять помощь в размере 40 миллиардов евро и дополнительно 30 миллиардов евро ежегодно за счет займа от Европейского Союза.

Конкретное упоминание о помощи стало бы изменением по сравнению с прошлогодним заявлением, в котором не говорилось о финансовой помощи для Украины.

Как уточнили источники, Италия отстаивает позицию, чтобы убрать упоминание о 2027 году в связи с усилением дипломатических усилий в отношении Москвы. Ведь ссылка на 2027 год является примером того, как такое заявление может помешать ведению переговоров.

Впрочем, источники, знакомые с позицией итальянского правительства, отмечают, что, скорее всего, Рим не будет нарушать консенсус по этому вопросу. Источники подчеркнули, что помощь Украине не вызывает сомнений.

Поддержка Украины со стороны НАТО – последние новости

Как сообщал УНИАН, за несколько дней до саммита, который состоится на следующей неделе в Анкаре, члены НАТО все еще не могут прийти к согласию относительно того, насколько долгосрочной и конкретной должна быть их военная помощь Украине.

По данным Politico, важным пунктом проекта совместной декларации предстоящего саммита НАТО является обязательство союзников выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на текущий год с намерением сохранить эквивалентное финансирование на следующий период. Отмечается, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конкретном пакете финансирования.

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