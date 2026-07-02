Православный праздник сегодня в народе связан с началом сбора мака, которому наши предки приписывали особую силу.

3 июля по новому православному календарю верующие чтят память святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.

С этим днем связаны церковные традиции, запреты и народные приметы, по которым наши предки судили о погоде и будущем урожае.

Рассказываем, что можно и чего нельзя делать 3 июля, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Видео дня

Какой церковный праздник сегодня в Украине

3 июля по новому церковному календарю (16 июля - по старому стилю) православные чтят память святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.

Анатолий жил в IV-V веках, сам был родом из Александрии. В сан диакона его рукоположил святой Кирилл Александрийский. Позже Анатолия избрали патриархом Константинопольским. Это было в непростое для Церкви время - широкое распространение получила ересь Евтихия, которая отрицала полноту человеческой природы Иисуса Христа.

Несмотря на давление со стороны влиятельных представителей духовенства, знати и даже императора, святитель остался верен православному учению. Именно по его инициативе в 451 году был созван Четвертый Вселенский собор в Халкидоне. На Соборе утвердили один из главных догматов христианства: Иисус Христос обладает двумя природами - Божественной и человеческой.

На протяжении всей своей жизни святитель Анатолий заботился об укреплении Церкви, содействовал строительству храмов, перенесению мощей христианских мучеников в Константинополь и поддерживал распространение православной веры. История также сохранила память о том, что именно он впервые совершил церемонию венчания на царство византийского императора - Льва I Макеллы.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому церковному календарю 3 июля вспоминают мучеников Инну, Пинну и Римму - учеников апостола Андрея Первозванного, которые приняли смерть за христианскую веру.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также о традициях и запретах этой даты.

О чем просят в молитвах, обычаи дня, что нельзя делать сегодня

В день памяти святителя Анатолия верующие обращаются с молитвами о крепком здоровье, духовной поддержке и Божьей помощи в жизненных трудностях. Также святого считают небесным покровителем всех, кто носит имя Анатолий.

В народном календаре 3 июля известно как Маков день. По одной из версий, его название связано с именами мучеников Мокия и Марка, память которых также совершается сегодня, а по другой - с началом сбора мака, которому наши предки приписывали особую силу.

Мак считали символом достатка и надежным оберегом от нечистой силы. Горсть маковых зерен освящали в храме, после чего хранили дома или зашивали в небольшой мешочек и носили с собой - верили, что такой талисман приносит благополучие и защищает от зла.

Существовал и свадебный обычай: если брак заключали в этот день, молодым насыпали в обувь освященный мак. По поверьям, это должно уберечь семью от завистников, ссор и несчастий.

Маков день благоприятен для сенокоса и добрых дел: было принято помогать путникам, угощать странников и проявлять милосердие.

Церковь напоминает, что сегодня, как и в любой другой день, верующим следуетизбегать ссор, злобы, клеветы, зависти, жадности и уныния. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, ведь милосердие считается одной из главных христианских добродетелей.

В народной традиции Маков день считался непростым и даже неблагоприятным для новых начинаний. Поэтому 3 июля советовали не начинать важных дел и не строить далеко идущих планов - верили, что они могут не осуществиться.

Также существуют другие запреты и предостережения:

нельзя заниматься посадкой и пересадкой растений - будут плохо расти и быстро увянут;

не следует давать деньги в долг - это может привести к ссорам и денежным потерям;

не стоит отказывать в помощи нуждающимся - по поверьям, это сулит финансовые неудачи.

Также лучше избегать пустых разговоров, сплетен и конфликтов - сказанные сгоряча слова могут обернуться неприятностями.

Народные приметы о погоде 3 июля

По приметам этого дня можно судить о погоде, будущем урожае и даже о том, какой будет зима:

стаи комаров и мошек кружат в воздухе - будет жаркая и солнечная неделя;

пауки активно плетут паутину - к ясной и сухой погоде;

вода в колодцах заметно убывает - к сильной жаре;

собака валяется в пыли - жди ненастье;

много щавеля - к теплой зиме.

Также считается, что если в маковых коробочках много зерен, то год будет урожайным.

У кого именины 3 июля

По новому церковному календарю 3 июля именины отмечает Анатолий.

Считается, что рожденные сегодня люди отличаются рассудительностью, надежностью и внутренней стойкостью. Они умеют сохранять спокойствие в сложных ситуациях, ценят честность, верность и готовы поддержать близких в трудную минуту.

Вас также могут заинтересовать новости: