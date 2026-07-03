Хорошие родители допускают ошибку, из-за которой у них вырастают плохие дети, – психолог

Стремясь стать лучшими родителями в мире, люди часто неосознанно причиняют вред своим детям.

Родители, которые чрезмерно опекают своих детей и постоянно решают за них проблемы, могут непреднамеренно воспитать психологически менее устойчивых людей. Об этом рассказывает американский психиатр Дэниел Амен, которого цитирует CNBC.

По словам эксперта, одной из самых распространенных ошибок является стремление сделать за ребенка то, что он должен выполнить самостоятельно. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда родители сами выполняют школьные проекты, чтобы обеспечить лучшую оценку, или уступают требованиям ребенка лишь для того, чтобы предотвратить истерику. Как объясняет Амен, такой подход лишает детей возможности развивать самостоятельность и психологическую устойчивость.

В качестве примера психиатр привёл свой собственный подход к воспитанию дочери.

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"Когда моя дочь забывала домашнее задание дома, никто не привозил его в школу. Если она не брала куртку в холодный день, хотя мама просила это сделать, никто не привозил ей куртку", – рассказал он.

Также, по словам Амена, не стоит спешить развлекать ребенка, если он жалуется на скуку. Эксперт советует предложить ему самому найти выход из ситуации, ведь именно благодаря преодолению трудностей формируется способность самостоятельно решать проблемы.

"Если вы делаете слишком много за своих детей, вы повышаете собственную самооценку, отнимая у них их собственную. Люди развивают психологическую устойчивость, решая проблемы", – пояснил специалист.

В то же время в публикации отмечается, что развитие устойчивости не означает воспитание по принципу "жесткой любви". Детский психолог колледжа Барнард Това Кляйн ранее объясняла CNBC, что чрезмерно суровые наказания также не помогают детям научиться преодолевать трудности. Не менее ошибочной она называет и попытку полностью оградить ребенка от разочарований.

По мнению Кляйн, родители должны позволять детям переживать неудачи и ошибки, одновременно демонстрируя поддержку и любовь.

"Я верю, что ты справишься с этой сложной ситуацией, и я буду рядом, независимо от того, чем всё закончится – победишь ты, проиграешь или окажешься где-то посередине. Я рядом с тобой", – так она объяснила эту логику.

Кроме того, как отмечается в материале, развитию уверенности в собственных силах способствует и привлечение детей к помощи другим – от домашних обязанностей до поддержки друзей и одноклассников. На это ранее обращала внимание и Американская психологическая ассоциация, подчеркивая, что такие обязанности помогают формировать ответственность и готовность самостоятельно преодолевать жизненные вызовы.

Другие публикации на тему воспитания детей

Как писал УНИАН, психолог Марк Треверс отмечает, что не существует единственно правильного способа воспитания, но некоторых стилей следует избегать.

Наиболее опасными считаются авторитарное воспитание, которое подавляет эмоциональное и социальное развитие ребенка; поблажительное воспитание, лишающее детей ответственности; и невмешательное воспитание, которое создает ощущение заброшенности и может привести к тревоге и проблемам в отношениях.

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