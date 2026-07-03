Дальше мы без вас: НАТО заменит американские AWACS на шведские GlobalEye, – Reuters

На фоне разногласий между США и Европой НАТО внезапно решило, что следует перейти с американских самолетов на европейские.

НАТО готовится отказаться от устаревших самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS американского производства и заменить их шведскими самолетами Saab GlobalEye. Об этом со ссылкой на четыре информированных источника сообщает Reuters.

По данным агентства, о соответствующем решении могут официально объявить во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля. Представитель Альянса подтвердил Reuters, что вопрос о замене AWACS будет объявлен именно на саммите, однако отказался раскрывать подробности. В компании Saab также не стали комментировать эту информацию.

Как отмечает издание, решение может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал союзников активнее закупать американское вооружение. В то же время он регулярно критиковал европейские страны за зависимость от Соединенных Штатов в вопросах безопасности и даже угрожал вывести Вашингтон из НАТО.

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Самолеты AWACS с характерными девятиметровыми радиолокационными "тарелками" находятся на вооружении Альянса с 1982 года. Они базируются на авиабазе Гайленкирхен в Германии и после начала полномасштабной войны России против Украины выполняют важные миссии по наблюдению на восточном фланге НАТО.

После обновления флота именно база в Хайленкирхене, по словам собеседников Reuters, может стать местом дислокации крупнейшего в мире парка самолетов GlobalEye.

GlobalEye, находящийся на вооружении с 2018 года, предназначен для обнаружения и сопровождения угроз в воздухе, на суше и на море. Самолет создан на базе бизнес-джета Bombardier Global 6500 и конкурирует с американским Boeing E-7 Wedgetail.

Как напоминает Reuters, в 2025 году НАТО уже отказалось от планов приобрести шесть самолетов Boeing E-7 после того, как Пентагон отменил собственную программу закупки 26 таких машин, сделав больший акцент на спутниковых возможностях. В то же время министр обороны США Пит Хегсет в мае заявил Конгрессу, что ведомство намерено возобновить финансирование этой программы.

По информации агентства, будущий заказ НАТО может превзойти недавний контракт Канады на шесть самолетов GlobalEye, который на данный момент является крупнейшим. Окончательное количество самолетов еще не определено и может зависеть от того, выберет ли Альянс более дорогую модификацию с возможностью дозаправки в воздухе.

Reuters также отмечает, что нынешние самолеты AWACS относятся к числу немногих военных средств, находящихся в прямой собственности НАТО. Их экипажи формируются из военнослужащих 21 страны-члена Альянса, а во время боевых действий эти самолеты обеспечивают единую радиолокационную картину для союзной авиации, кораблей и командных центров.

Другие новости об вооружениях

Как писал УНИАН, украинские пилоты уже приступили к обучению на шведских истребителях Gripen, которые по своим характеристикам в наибольшей степени соответствуют потребностям Воздушных сил. Эти самолеты более экономичны в эксплуатации, неприхотливы к условиям полета и похожи на F-16, но значительно дешевле в эксплуатации.

Согласно соглашению со Швецией, первые современные Gripen E должны поступить в 2029 году, тогда как уже сейчас украинские пилоты осваивают более старую версию C/D, что позволит начать полеты ориентировочно с 2027 года.

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