Какой возраст считается идеальным для вступления в брак, – результаты исследования

Вступление в брак – это серьёзный шаг, и выбор времени – один из самых важных вопросов, волнующих людей.

Наука, возможно, не сможет точно сказать, когда именно вам следует вступить в брак, но исследования могут дать нам довольно интересную отправную точку, пишет Your Tango.

Издание отметило, что вступление в брак – это серьёзный шаг, и выбор времени – один из самых важных вопросов, беспокоящих людей, особенно когда они испытывают давление со стороны семьи, друзей, культурных традиций или того раздражающего голоса, который напоминает, что они отстают от других.

Совместно работая над определением оптимального возраста для вступления в брак, эксперты по математике и отношениям указали на несколько вариантов, в частности 26 лет, конец 20-х и начало 30-х годов, благодаря так называемому "правилу 37 процентов".

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Согласно статистике, медианный возраст вступления в брак для американских женщин составляет 28 лет, а для мужчин – 30.

Вступить в брак в 26 лет – идеальный вариант. Эта цифра взята из книги "Алгоритмы для жизни: компьютерная наука о человеческих решениях", написанной журналистом Брайаном Кристианом и когнитивным ученым Томом Гриффитсом. Согласно их книге, люди принимают лучшие решения после рассмотрения 37 процентов вариантов.

Они приводят пример отбора кандидатов на работу и утверждают, что после рассмотрения 37 % соискателей целесообразно выбрать квалифицированного кандидата, не продолжая поиски.

Авторы исследования отмечают, что на этом этапе у тех, кто рассматривает заявки, есть достаточно информации для того, чтобы сделать правильный выбор, но не настолько много, чтобы они запутались в колебаниях.

Эта пара пошла ещё дальше, утверждая, что это правило действует и при выборе партнёра.

Объясняется, что возрастной диапазон, в котором люди обычно ищут любовь, составляет от 18 до 40 лет, а пиковая отметка в 37% приходится, как вы уже догадались, на 26 лет.

"Именно после этого качество потенциальных партнеров начинает снижаться", – говорится в статье.

Однако многие эксперты, похоже, сходятся во мнении, что конец 20-х годов – это лучший возраст для вступления в брак.

Издание сообщило, что, по словам психолога Вайата Фишера, этот период в жизни идеален для создания семьи, поскольку вы уже получили образование и начали карьеру.

В то же время клинический социальный работник Келси Торгерсон отмечает, что перед тем, как искать спутника жизни, чрезвычайно важно дождаться, пока человеческий мозг полностью разовьется, а это происходит не раньше 25 лет.

"Также важно вместе с партнером переживать стрессовые ситуации и преодолевать их, поэтому если у вас есть возлюбленный еще со школьных лет, вам следует посмотреть, как вы вдвоем справитесь с учебой в вузе, отношениями на расстоянии, обучением за границей или работой на двух работах. Вам нужно убедиться, что у вас есть стратегии разрешения конфликтов, необходимые для здорового и счастливого брака в будущем", – посоветовала Торгерсон.

Однако терапевт по вопросам отношений Вина Каллинс считает, что "магическим числом" является 28.

"Исходя из моего клинического опыта, я пришла к выводу, что для женщин в США лучший возраст для вступления в брак – 28 лет. В 28 лет мои будущие невесты демонстрируют самосознание и уверенность в выборе партнера. Большинство 28-летних успели понять, кто они есть на личном и профессиональном уровнях, определить качества, которых они больше всего ценят в партнере по жизни, и извлечь уроки из ошибок, допущенных в предыдущих отношениях. У вас было время утвердиться в карьере, получить высшее образование и закончить аспирантуру, если это ваш избранный путь, или просто пожить самостоятельно, прежде чем объединить свою жизнь с кем-то другим", – пояснила Каллинс.

По её мнению, для мужчин этот возраст составляет 32 года:

"Дождавшись 32 лет, мужчины получают возможность утвердиться в карьере и, возможно, достичь профессионального роста, прежде чем жениться. Это также позволяет им развиваться в социальном и эмоциональном плане благодаря самостоятельной жизни и свиданиям. К 32 годам многие мужчины уже провели достаточно времени в социальной жизни, чтобы принять обоснованное решение о вступлении в брак. Они также, как правило, трезво смотрят на рождение детей и свою роль в совместном воспитании. Это положительно сказывается на общем состоянии отношений".

При этом издание отметило, что если тебе 36 и ты до сих пор одинок, не теряй надежды. Хотя всё это выглядит вполне убедительно, если опираться на науку и математику, до сих пор не существует надёжного способа узнать, какой именно возраст является "секретом" успешного брака.

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