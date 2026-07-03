Лицензия без газодобычи должна возвращаться государству, – Кацуба

Спецразрешения на добычу газа, по которым годами не ведётся реальная работа, должны автоматически возвращаться государству и выставляться на аукцион. Такую позицию относительно реформы недропользования в комментарии изданию The Page высказал владелец компании "Альфа Газ" Александр Кацуба.

Главной внутренней проблемой отрасли он называет 200–300 "спящих" лицензий, которые годами не работают. Принцип "используй или потеряешь" много лет отстаивает Ассоциация газодобывающих компаний Украины: спецразрешение без реальной добычи должно возвращаться государству.

"Не начал добычу за 3–5 лет – лицензия автоматически идёт на аукцион", – описывает Кацуба механизм, к которому, по его мнению, государство в итоге придёт.

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Реформа регулирования недр является одним из трёх треков восстановления добычи наряду с защитой объектов и открытым доступом к технологиям. По словам Кацубы, эра "лёгкого" газа завершилась: основной потенциал украинской добычи сосредоточен на глубинах свыше 5 000 метров, где советские технологии добычи уже неэффективны.

Вопрос подобной реформы встал остро на фоне российских ударов по отрасли. После ракетных атак в феврале 2025 года Украина временно потеряла около 40% собственной добычи, а после октябрьских ударов падение на пике достигало 60%. Несмотря на это, по итогам года было добыто почти 17 млрд кубометров газа – на 2,4 млрд больше прогноза, а частный сектор нарастил производство более чем на 14%.

Подход "использовал или потерял" – не украинское изобретение. В США лицензию выдают на фиксированный срок (5–8 лет), и если компания не начала работы, участок изымают. Великобритания обязывает возвращать неактивные лицензии, а Норвегия – неиспользованные площади. То есть речь идёт об адаптации давно работающей мировой практики.

Александр Кацуба – украинский предприниматель в сфере энергетики, владелец газодобывающей компании "Альфа Газ", работающей на Полтавщине. В течение 2012–2014 годов он занимал должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и входил в наблюдательные советы "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза".

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