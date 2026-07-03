Влияет ли частое употребление красного мяса на уровень сахара в крови: результаты исследований

Красное мясо обычно не вызывает мгновенного скачка уровня сахара в крови, поскольку содержит очень мало углеводов, пишет verywell health.
В статье ScienceDirect указывается , что регулярное употребление красного мяса, особенно переработанного или жирного, со временем может привести к повышению уровня сахара в крови из-за изменений в реакции на инсулин, весе и обмене веществ.
MedlinePlus объясняет, что сахар в крови, который также называют глюкозой, является основным источником энергии для организма. Он поступает преимущественно из углеводов, таких как зерновые, крахмалистые овощи и фрукты.
Издание отмечает, что красное мясо содержит очень мало углеводов. Поэтому употребление стейка или котлеты для гамбургера в отдельности обычно не вызывает значительного скачка уровня сахара в крови после еды.
Это не означает, что красное мясо не влияет на уровень сахара в крови. На самом деле регулярное употребление мяса – особенно переработанного или жирного – может вызвать изменения в обмене веществ, которые со временем повышают риск развития диабета 2 типа.
В обзоре исследований 2023 года сделан следующий вывод:
- Употребление двух ежедневных порций красного мяса (примерно 85 граммов необработанной говядины, свинины или баранины, либо 24 грамма переработанного мяса, такого как бекон или ветчина) повышало риск развития диабета 2 типа на 62%.
- Каждая ежедневная порция необработанного мяса повышала риск на 24%.
- Каждая ежедневная порция переработанного мяса повышала риск на 50%.
- Замена одной ежедневной порции красного мяса на альтернативный источник белка была связана со снижением риска развития диабета 2-го типа на 30%.
Исследование показало, что зависимость носит линейный характер, то есть чем больше красного мяса вы потребляете, тем выше риск развития диабета.
Красное мясо не содержит клетчатки – важного питательного вещества, которое замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
В статье отмечается, что люди, употребляющие много красного мяса, часто не употребляют продукты, богатые клетчаткой, такие как:
- Цельнозерновые продукты;
- Фрукты;
- Овощи;
- Бобовые;
- Чечевица.
Углеводы, которые вы употребляете вместе с красным мясом (например, картофель, рис, хлеб или макароны), могут повысить уровень сахара в крови.
Журнал "Obesity Reviews" отмечает, что без достаточного количества клетчатки уровень сахара в крови может расти быстрее после еды, особенно у людей, страдающих диабетом или ожирением.
В статье отмечается, что добавление овощей и полезных гарниров может улучшить пищевой баланс блюд на основе мяса.
Кроме того, красное мясо может содержать большое количество насыщенных жиров – тех, которые содержатся преимущественно в продуктах животного происхождения. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут способствовать развитию состояния, называемого инсулинорезистентностью.
Инсулин – это гормон, который помогает транспортировать сахар из кровотока в клетки для получения энергии. При инсулинорезистентности клетки организма перестают должным образом реагировать на инсулин. В результате уровень сахара в крови может оставаться аномально высоким.
Издание сообщило, что употребление большого количества мяса со временем может привести к накоплению жира в печени и мышцах.
Предупреждается, что это может влиять на реакцию на инсулин несколькими способами:
- Нарушение сигнальных процессов: насыщенные жиры способствуют увеличению количества молекул, называемых церамидами и диацилглицеролами, которые блокируют передачу сигналов инсулина;
- Повреждение печени: накопление жира может повредить печень, которая отвечает за высвобождение глюкозы в случае необходимости для поддержания стабильного уровня сахара в крови.
Исследования неоднократно доказывали, что люди, употребляющие переработанное мясо, подвержены более высокому риску развития диабета 2 типа, чем те, кто употребляет непереработанное мясо.
К переработанному мясу относятся бекон, хот-доги, колбасные изделия и многие мясные продукты из фаст-фуда. Эти продукты обычно содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, а также могут содержать консерванты (например, нитриты), вещества и соединения, образующиеся при копчении.
Красное мясо является высококалорийным и часто подается большими порциями вместе с рафинированными углеводами, жареными гарнирами и сладкими напитками. Со временем это может привести к набору веса и развитию состояния, известного как метаболический синдром.
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