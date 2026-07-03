YouTube удалил рекламу российского производителя дронов 'Алабуга', – МИД

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что удаление видео – лишь первый этап международной кампании.

YouTube завершил глобальное удаление видеороликов, содержавших рекламу российского предприятия "Алабуга" и материалы по вербовке работников на производство ударных беспилотников. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после получения официального подтверждения от платформы об исполнении украинского обращения.

В МИД отметили, что соответствующие ролики были опубликованы на сотнях YouTube-каналов с совокупной аудиторией более 500 миллионов подписчиков.

По данным ведомства, "Алабуга" является одним из ключевых российских предприятий, производящих ударные беспилотники, которые Россия использует для атак на украинские города.

Видео дня

В министерстве поблагодарили компанию Google за сотрудничество, подчеркнув, что производители российского оружия не должны использовать международные цифровые платформы для рекламы своей деятельности и поиска новых сотрудников.

Также в МИД подчеркнули, что ударные беспилотники в настоящее время остаются одним из главных инструментов российского террора против мирного населения Украины.

Одним из ключевых факторов успеха кампании стала координация между Кибердепартаментом Службы безопасности Украины, Министерством иностранных дел Украины и командой Надежды Толоконниковой, в частности John Caldwell and Christian Carino.

Не менее важную роль в процессе сбора информации, анализа и освещения для международного сообщества сыграли блогеры Майкл Наки и Алексей Губанов, которые разоблачили сеть рекламных интеграций "Алабуги" и исследовали механизмы их распространения.

Отмечается, что Кибердепартамент СБУ обеспечивал оперативное и информационное сопровождение кампании, координируя взаимодействие государственных органов, международных партнеров и других участников инициативы.

В то же время команда Надежды Толоконниковой и МИД Украины работала напрямую с Google и YouTube на международном уровне.

Кроме того, еще в мае платформа TikTok удалила рекламу "Алабуги" и заблокировала блогеров, распространявших соответствующий контент.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что удаление видео является лишь первым этапом международной кампании. Следующим шагом станет работа над введением санкций в отношении блогеров и инфлюенсеров, которые за вознаграждение рекламировали предприятие российского военно-промышленного комплекса и способствовали вербовке работников для производства ударных дронов.

Министерство также призвало другие крупные цифровые платформы последовать примеру YouTube и TikTok и оперативно блокировать контент, поддерживающий деятельность российского военно-промышленного комплекса и используемый для вербовки персонала. Украинская сторона заявила о готовности и в дальнейшем сотрудничать с международными платформами для пресечения информационной поддержки производства оружия, применяемого против украинцев.

Отметим, что Надежда Толоконникова - политическая активистка российского происхождения, музыкант, художница, основатель организации по защите прав заключенных "Зона Права" и сетевого СМИ "Медиазона".

Находясь в эмиграции в США, Толонникова дистанционно поддерживает правозащитные медиапроекты, освещающие репрессии и судьбы политзаключенных.

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