Может раздробить череп своей добычи: у какой крупной кошки самый сильный укус

Сила укуса ягуара обусловлена ​​расположением его челюстных мышц, которые относительно веса немного сильнее, чем у других кошек.

Ягуары обладают самым сильным укусом среди всех крупных кошек относительно своего размера. Об этом пишет BBC Wildlife.

Исследование Адама Хартстоуна-Роуза и его коллег из Университета Южной Каролины, сравнивших силу укуса девяти различных видов кошек, показало, что сила укуса ягуара составляет лишь три четверти от силы укуса тигра.

Однако, учитывая, что ягуары значительно меньше (масса тела особи в исследовании составляла лишь половину массы тигра), относительно говоря, их укус сильнее.

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"Если бы вам пришлось выбирать, вы бы предпочли, чтобы вас укусил ягуар, а не лев или тигр. Но если сравнивать по весу, ягуары наносят более сильный удар", - пояснил ученый.

По его словам, сила укуса ягуара обусловлена ​​расположением его челюстных мышц, которые относительно веса немного сильнее, чем у других кошек.

"Кроме того, - также относительно веса - его челюсти немного короче, что увеличивает рычаг для укуса", - добавил ученый.

Отмечается, что эти две, хотя и незначительные, модификации в совокупности обеспечивают ягуару самую сильную силу укуса. Действительно, ягуар может прокусить череп своей добычи насквозь и с легкостью пробить толстую кожу каймана.

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