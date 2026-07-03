Лучший бар Европы в 2026 году нашли в Греции: чем он удивляет

Всего в рейтинг попали 50 питейных заведений по всему европейскому континенту.

Бар Line, расположенный в греческой столице Афинах, признали лучшим в Европе в 2026 году.

Как отмечают авторы свежего рейтингп Europe's 50 Best Bars, это заведение с инновационной барной картой расположено в тихом жилом районе, в здании бывшего арт-склада, вдали от центральной части Афин, где сосредоточено множество баров.

При этом бар ориентирован на устойчивое развитие: ингредиенты и часто выбрасываемые побочные продукты здесь перерабатываются, повторно используются и модернизируются во всех аспектах работы – будь то коктейль "Заблуждающаяся Маргарита" с кетчупом, горчицей и картофельной водой, замечательный хлеб или фирменные коктейли Why-Ins, приготовленные из всех фруктов, кроме винограда.

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Будучи настоящим пионером в мире баров, Line также был назван лучшим баром Греции 2026 года.

В целом Греция довольно широко представлена в этом рейтинге – обладатель второго места, бар The Bar in Front of the Bar, также расположен в Афинах. Также в топ-50 попали такие бары в греческой столице, как Barro Negro (13 место), Baba au Rum (14) и The Clumsies (30).

Кроме того, бар Gorilla в Салониках занял 33 место.

10 лучших баров Европы в 2026 году

Line, Афины, Греция The Bar in Front of the Bar, Афины, Греция Sips, Барселона, Испания Himkok, Осло, Норвегия Bar Nouveau, Париж, Франция Moebius Milano, Милан, Италия The Cambridge Public House, Париж, Франция Mirror Bar, Братислава, Словакия Paradiso, Барселона, Испания Connaught Bar, Лондон, Великобритания

Лучшие города мира для гурманов

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее влиятельный журнал Food & Wine признал Гонконг кулинарной столицей мира в 2026 году.

Тем временем, журнал Time Out представил рейтинг самых вкусных бургеров в мире – возглавил его Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger из заведения Smash Things в Токио.

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