Синоптики объявили для Львова предупреждение: что будет с погодой (инфографика)

В городе и области введен I уровень опасности.

Во Львове 3 июля ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"В городе Львове 3 июля утром и днём гроза, порывы северо-западного ветра 15–20 м/с, град", – прогнозируют синоптики.

Также непогода будет бушевать и по всей Львовской области.

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В связи с этим на 3 июля объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

3 июля погода на Львовщине будет определяться областью пониженного атмосферного давления и влиянием атмосферных фронтов с запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ожидается ветер со скоростью 7–12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура днем +23°...+28°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а утром и днем пройдут кратковременные дожди и гроза. Ветер будет 7–12 м/с, днем порывы усилятся до 15–20 м/с. Столбики термометров покажут +25°...+27°.

3 июля погода в Украине изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, тогда как восточные области останутся без существенных осадков. Во время гроз возможны шквалы. На западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях жара ослабнет до +24...+29 градусов. В то же время на остальной территории страны сохранится жаркая погода – до +30...+34 градусов.

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