'У нас нет плана': украинские беженцы в Польше на грани выселения, - The Telegraph

Польша больше не будет предоставлять бесплатное жилье большинству переселенцев, что может оставить без крова тысячи пожилых людей и других уязвимых украинцев.

В Польше вступили в силу новые правила проживания для украинских беженцев, из-за которых тысячи людей могут лишиться бесплатного жилья. Отныне большинство украинцев должны либо самостоятельно оплачивать аренду, либо переехать в частное жилье, пишет The Telegraph.

Больше всего это нововведение может ударить по пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям, которые не могут работать и обеспечивать себя самостоятельно.

Одним из тех, кто оказался под угрозой выселения, стал 74-летний Константин Костецкий. Вместе с 70-летней женой Верой он уехал из Купянска после восьми месяцев жизни под российской оккупацией. С тех пор супруги проживают в центре для беженцев в польском Гожуве-Велькопольском.

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Теперь они не знают, где будут жить дальше. Пожилой мужчина говорит:

"У нас нет плана, и мы не знаем, что делать. Молодые люди могут работать, могут снимать квартиру, но не в моем возрасте... Если нам придется переехать в другую страну, мы это сделаем. Но я все еще надеюсь, что новые правила будут отменены".

По его словам, супруги получают украинские пенсии, однако их недостаточно для жизни в Польше. В общей сложности у них около 800 злотых в месяц, тогда как аренда жилья может стоить в разы дороже.

Под угрозой – пожилые люди и инвалиды

В центре, где проживает супружеская пара, сейчас живут около 70 пожилых украинцев. Его руководитель Лес Гондор заявил, что не готов просто выставить этих людей на улицу.

"Есть много украинцев, которые работают и платят налоги, а есть украинцы, которые не могут справиться самостоятельно, такие как пожилые люди и инвалиды, и их нужно поддерживать. Что нам делать с этими людьми? Выставить их на тротуар? Нет. Вы должны им помочь", – подчеркнул он.

По словам Гондора, если возникнет необходимость, он и в дальнейшем будет стараться бесплатно приютить наиболее уязвимых украинцев.

Проблемы возникают не только у пенсионеров. 30-летняя украинка Юлия Ахаркова, которая вместе с мужем воспитывает шестерых детей и ждет рождения седьмого, рассказала, что они работают в Польше и готовы оплачивать аренду. Однако найти квартиру им не удается.

По её словам, как только арендодатели узнают, что потенциальные жильцы – украинцы, многие просто отказывают:

"Когда вы пытаетесь арендовать квартиру и говорите, что вы украинец, иногда они вешают трубку. А когда вы упоминаете, что у вас шестеро детей, это вам не помогает".

Почему Польша изменила правила

Новые требования объясняются желанием сократить расходы на поддержку украинских беженцев. По оценкам, польские налогоплательщики уже потратили на эти нужды около 40 миллиардов злотых.

В то же время некоторые эксперты считают, что решение было принято не только по экономическим причинам. На фоне споров между Варшавой и Киевом по поводу аграрной политики, исторических вопросов и евроинтеграции Украины отношение к украинским беженцам в части польского общества стало менее благосклонным.

Несмотря на это Польша остается одним из главных союзников Украины, приняв около миллиона украинских беженцев и продолжая оказывать Киеву масштабную военную и гуманитарную помощь.

Украина и Польша – последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше вступили в силу новые ограничения на государственную помощь украинским беженцам, проживающим в центрах коллективного размещения.

По оценкам руководителей центров, из-за этих изменений около 40% жильцов этих учреждений будут вынуждены покинуть жилье. Среди них – работающие женщины, которые получают минимальную зарплату и не могут позволить себе аренду квартиры.

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