Дочь Зиброва похудела на 23 килограмма: знаменитый отец рассказал, как ей это удалось

По словам Павла, он поддерживает Диану во всём.

Известный украинский певец Павел Зибров рассказал о похудении дочери. По словам артиста, Диана сбросила уже 23 килограмма.

"Мы их сбросили, они были лишними. Мы просто их подарили. –23 кг", – подчеркнул исполнитель в проекте "Наедине с Гламуром".

Павел Николаевич добавил, что поддерживает дочь, и раскрыл, что помогло ей похудеть.

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"Она взялась за себя. Закрыла рот и сказала: "Все". У нее нет завтрака в восемь. У нее первый прием пищи – в двенадцать, а второй – в семь. Перешла на двухразовое питание. Сказала: "Такая ситуация в Украине, надо есть меньше. Вот так, я буду есть два раза в день", – рассказал певец.

К слову, 29-летняя Диана уже несколько лет работает со своим знаменитым отцом в качестве пиар-директора, SMM-менеджера, а также отвечает за клипы, съемки, монтаж и встречи. По словам девушки, отец прислушивается к советам и достойно оплачивает ее труд.

Напомним, ранее Оля Цыбульская поразила всех похудением на 12 килограммов.

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