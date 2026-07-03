Украина продемонстрировала редкую британскую систему ПВО Raven: как она сбивает цели

По словам украинских военных, комплекс уже доказал свою эффективность в борьбе с российскими дронами и крылатыми ракетами.

Журналисты BFBS Forces News получили редкий доступ к британской мобильной системе противовоздушной обороны Raven, которая находится на вооружении украинских защитников. Военные, работающие с комплексом, уверяют: он уже стал одним из самых эффективных средств борьбы с российскими беспилотниками и крылатыми ракетами.

Как пишет издание, систему Raven из-за ее необычной конструкции часто называют FrankenSAM. Она была создана британскими инженерами всего за несколько месяцев путем объединения элементов, которые изначально никогда не должны были работать вместе.

Основой комплекса стал военный грузовик Supacat, на котором установили авиационные пусковые рельсы, ранее использовавшиеся на британских истребителях Tornado, Hawk и Jaguar.

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На них интегрировали ракеты класса "воздух-воздух" ASRAAM, адаптировав их для запуска с земли. Работу выполнили британские инженеры совместно с оперативной группой Kindred Министерства обороны Великобритании.

В результате удалось создать мобильный комплекс ПВО, способный перехватывать беспилотники и крылатые ракеты, в частности российские Х-101.

В Украине уже работают 13 таких комплексов

Первые системы Raven Украина получила в 2023 году. С тех пор Великобритания передала уже 13 комплексов.

По информации британского правительства, до прошлого года Raven применяли около 400 раз. Примерно 70% запусков завершились успешным поражением целей.

Командир одного из расчетов по имени Виталий рассказал, что после получения сообщения о воздушной цели экипаж быстро занимает позицию, находит объект и после разрешения открывает огонь.

"Поступает команда, что в небе есть цель, которую нужно уничтожить. Экипаж садится в машину, разворачивается и ищет цель. В большинстве случаев мы знаем, откуда она летит и что летит", – рассказал военный.

По его словам, система уже доказала свою эффективность:

"Нам очень понравилась система. Она оказалась очень эффективной и надежной. Мы выражаем Великобритании огромную благодарность за возможность тренироваться на ней и за то, что она постоянно предоставляет нам необходимые ракеты, поражающие цель".

Он добавил, что российские войска регулярно запускают по Украине беспилотники и ракеты.

"Враг запускает в наше небо все, что ему заблагорассудится. Но Raven постоянно мешает ему в этом", – подчеркнул военный.

Почему Raven стал ценной целью для России

Мобильные комплексы ПВО постоянно меняют позиции, ведь российские войска пытаются их обнаружить и уничтожить.

Именно поэтому места развертывания Raven строго засекречены, а доступ журналистов к системе требовал специальных мер безопасности.

Особенностью комплекса является также использование ракет ASRAAM из старых британских запасов. Вместо утилизации их адаптировали для наземного применения, что позволило быстро усилить украинскую противовоздушную оборону без создания совершенно нового комплекса.

Raven на украинском фронте

В начале года стало известно, что Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk. Вскоре должны прибыть еще несколько единиц Gravehawk.

Raven – это специализированное решение для противовоздушной обороны, разработанное специально для Украины и профинансированное Великобританией. Оно адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли. Их преимущество заключается в высокой скорости развертывания, что позволяет украинским военным оперативно реагировать на угрозы, хотя система имеет ограниченные возможности по перехвату крылатых ракет.

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