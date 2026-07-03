На выходных погода в Украине заметно изменится

Температура снизится, даже на востоке страны уже не будет жарко.

Погода в Украине уже начала меняться, а на выходных этот процесс окончательно завершится. К концу недели жара отступит и столбики термометров покажут комфортные +20°...+25°, только на юге и востоке будет до +27°. Также 4 и 5 июля в Украине пройдут дожди, местами грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +18°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +24°, переменная облачность, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +20°, ясно. В воскресенье ночью +12°, днем +22°, переменная облачность.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье - ясно, ночью +13°, днем +23°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +16°...+22°. В воскресенье температура будет +14°...+22°, переменная облачность небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +23°, днем +27°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно, +19°...+26°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +23°, днем +6°, переменная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+23°, переменная облачность, дождь.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +23°, днем +25°, дождь. В воскресенье температура составит +18°...+24°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +20°...+28°, возможен дождь. В воскресенье +17°..+25°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает переменная облачность, температура ночью +23°, днем +27°, дождь с грозой. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье будет ясно, ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +22°, днем +33°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит +16°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет переменная облачность. Температура ночью +7°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +16°, переменная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +21°, переменная облачность. В воскресенье - небольшая обланость, дождь. Температура ночью составит +13°, днем +22°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +20°. В воскресенье - переменная облачность, дождь, температура +12°...+21°

В Сваляве завтра ожидается переменная облачность, до +21°. В воскресенье - переменная облачность, +10°...+20°.

В Затоке в субботу - переменная облачность, ночью +21°, днем +27°. В воскресенье - ясно, температура +18°...+26°.

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