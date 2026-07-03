Непогода накрывает Украину: синоптики предупредили об опасности 3 июля (карта)

На 3 июля во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"3 июля днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – предупреждают синоптики.
Кроме того, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди.
Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 3 июля
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
В большинстве западных, северных, Винницкой, днем также в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами сильные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер будет 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +29°...+34°. В Киевской области термометры покажут +25...+30°. В западных, Житомирской и Винницкой областях сегодня будет самая комфортная температура, +22°...+27°.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Днем пройдут сильные дожди с грозами, местами с градом и шквалами. Температура в столице снизится до +26°...+28°.