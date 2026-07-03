Неправильное подключение зарядки может со временем сказаться на работе телефона.

Хотя все мы ежедневно ставим телефон на зарядку, многие люди не догадываются, что порядок действий при этом может незаметно сокращать срок службы смартфона.

Ранее мы писали, как часто нужно перезагружать смартфон, а специалисты из портала Modernet Digital рассказали, в каком порядке подключать зарядное устройство и как правильный вариант поможет сохранить батарею и функциональность девайса.

Как правильно - сначала в телефон, а потом в розетку или наоборот

Эксперты рекомендуют сначала подключать зарядное устройство к розетке, а уже затем присоединять кабель к смартфону. Такой порядок позволяет адаптеру заранее стабилизировать электрический ток, прежде чем он поступит на устройство.

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Если же сначала подключить кабель к телефону, а затем вставить зарядку в сеть, на внутренние компоненты могут воздействовать кратковременные скачки напряжения, которые со временем ускоряют износ аккумулятора и снижают его емкость.

Также, по словам специалистов, от незнания, в каком порядке подключать зарядное устройство, ваши действия могут вызывать микроскопические искры: незаметные для пользователя, они постепенно приводят к окислению и коррозии металлических контактов, из-за чего телефон со временем начинает хуже заряжаться.

К тому же изнашиваются и сами разъемы: например, в портах USB-C может постепенно накапливаться пыль, а частое и неаккуратное подключение лишь ускоряет механический износ контактов. В результате смартфон может начать заряжаться только в определенном положении или вовсе перестать корректно распознавать кабель.

Нужно ли вытаскивать зарядку от телефона из розетки - другие советы

То же правило касается и того, как правильно доставать зарядку из телефона при отключении: желательно сначала отсоединить кабель от смартфона и лишь затем вынуть зарядку из розетки.

А чтобы еще больше продлить срок службы аккумулятора, специалисты советуют придерживаться и ряда других простых правил:

поддерживать уровень заряда в пределах 20–80%;

не оставлять телефон на зарядке на всю ночь;

использовать только оригинальные или сертифицированные зарядки и кабели;

вынимать зарядку из розетки, если она не используется.

Кроме того, следует регулярно очищать разъемы от пыли и бережно обращаться с кабелем.

Все эти простые меры помогут сохранить работоспособность смартфона, избежать лишних расходов на ремонт и, в конце концов, продлить срок службы устройства.

Ранее мы писали, что нужно сделать сразу после покупки нового телефона.

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