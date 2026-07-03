Украина договаривается с Германией о возвращении мужчин, выехавших незаконно, - посол

Создана соответствующая совместная рабочая группа, в рамках которой обсуждаются механизмы возврата.

Украина и Германия прорабатывают возможные варианты возвращения украинских мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали за границу. Об этом посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил в интервью Укринформу.

В частности, он подтвердил, что уже прорабатываются механизмы возможного возвращения мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину.

"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы рабочей группы", – заявил Макеев.

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Как пояснил посол, работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.

"Первая – это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая – понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", – пояснил дипломат.

Он добавил, что Украине важно понимать структуру украинской общины в Германии.

"Сегодня в Германии находятся около 1 миллиона 300 тысяч украинцев. Мы видим, что существенно увеличивается доля тех, кто уже работает, кто не только получает помощь, но и платит социальные взносы. Это еще не такие показатели, как в Польше, но большая часть украинцев уже интегрировалась", – сказал Макеев.

В то же время посол отметил, что Киев и Берлин заинтересованы в сохранении связей этих людей с Украиной.

"Это в наших интересах и в интересах Германии – сделать так, чтобы на профессионально подготовленных украинцев можно было рассчитывать во время восстановления Украины. Это наш общий интерес", – подчеркнул посол.

Как известно, по состоянию на 30 мая в Германии в общей сложности находились 1,348 млн беженцев из Украины, в том числе 356 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

Возвращение украинских мужчин

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин будут работать над тем, чтобы облегчить украинским гражданам, получившим убежище в Германии, возвращение на родину. При этом Германия поддерживает усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС.

После того как Кабинет министров Украины разрешил покидать страну молодым людям до 22 лет, в Германии резко возросло число украинцев этого возраста.

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