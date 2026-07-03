Между этими мясными изделиями есть существенная разница.

Вы даже не можете себе представить, какие варианты мясных изделий можно делать из свинины, и яркий тому пример не знакомая всем обычная ветчина, а как раз прошутто и хамон. Рассказываем, что лучше, прошутто или хамон, и чем два деликатеса отличаются друг от друга.

Что вкуснее - хамон или прошутто, какая между ними разница

Авторы издания Tasting Table пишут, что в некоторых странах Европы к ветчине относятся еще серьезнее, чем, например, в Америке, где делают, в основном, ветчину. В Италии и Испании в частности кулинары заводят определенные свиней определенных пород, держат их на специальных диетах, а затем по уникальной технологии выдерживают мясо, чтобы в итоге получить деликатес - прошутто или хамон, которые считаются самыми популярными среди всех существующих мясных изделий. Однако для того, чтобы точно приобрести именно то, что вам хочется, нужно знать, что вкуснее, прошутто или хамон, и чем они отличаются друг от друга.

Прошутто

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На самом деле, само слово "прошутто" означает "ветчина", если переводить с итальянского. Процесс производства этого мясного деликатеса такой: свиную ногу натирают солью, а затем засаливают в течение нескольких недель. Сначала часть тушки подвешивают в помещении с определенным уровнем влаги и при определенной температуре на два-три месяца. Потом перемещают в более сухое и теплое помещение, где оставляют на 9-36 месяцев, чтобы мясо "дошло" до нужной кондиции. При этом обеспечивают наличие сквозняка, так как именно он способствует высушиванию мяса.

Прошутто бывает разных видов, например, Toscano - с местными пряными травами, или di San Daniele - более жирное на вкус и по текстуре, или же одно из самых популярных - ди Парма, которое производится только в окрестностях Пармы в Италии, и только из свиней двух определенных пород.

В Украине в магазинах можно встретить разные виды такого угощения, например, в премиум магазинах предлагают итальянские Прошутто di Parma по цене 300-350 грн за 100 граммов и Прошутто Cotto по цене 150-250 грн за 100 граммов или Прошутто Tamaso украинского производства по цене 280-360 грн за 100 граммов. В более бюджетных магазинах можно встретить и другие бренды.

Хамон

Хамон – это вяленая и высушенная на воздухе свиная нога, приготовленная по особому испанскому рецепту. Хамон Serrano является более распространенным, на его долю приходится 90% испанского производства хамона. Его изготавливают из мяса свиней испанских пород белого цвета, которых кормят зерновым кормом. В процессе выдержки есть два особых отличия от прошутто. Во-первых, хамон Serrano выдерживается в более сухом виде, и в конце его помещают в более теплую среду, что приводит к прогорканию внешнего слоя жира. Хотя период выдержки схож с прошутто, хамон обычно выдерживается дольше – от 12 до 18 месяцев для серрано, по сравнению с 9-14 месяцами для прошутто. Процесс выдержки хамона серрано придает ему более сухую текстуру и более интенсивный, сложный вкус, более ореховый, древесный и дикий, чем у прошутто.

Хамон Iberico – более редкий и дорогой вид . Фактически, это самое дорогое вяленое мясо в мире. Serrano можно производить в любой точке Испании, но хамон Iberico производится только в четырех регионах на юго-западе Испании из свиней другой породы – черных иберийских. Эти свиньи свободно пасутся и питаются местными кормами, включая траву, а затем откармливаются местными желудями. Процесс выдержки еще дольше, чем у серрано, не менее двух лет. Особый рацион свиней придает хамону насыщенный вкус с более выраженными ореховыми и сладкими нотками, а также более богатую текстуру, как у прошутто, поэтому он так ценится.

В Украине есть два самых доступных сорта хамона - Curado и Serrano, цена их варьируется от 100 до 350 грн за 100 граммов в зависимости от сети супермаркетов, где будет приобретен продукт. Более дорогой и редкий хамон Iberico может стоить и 500, и 2000 грн за 100 граммов - цена зависит и от магазина, и от производителя.

Зная принцип производства обоих деликатесов, вы поймете, что дороже - хамон или прошутто, и убедитесь, что как правило, второй вариант более бюджетный.

Можно ли прошутто заменить хамоном - какой деликатес выбрать

Для того, чтобы понять, что вкуснее, прошутто или хамон, нужно отталкиваться от своих личных вкусовых предпочтений. Хамон ценят за богатый насыщенный вкус и плотную текстуру. Прошутто - более нежный деликатес со сладковатым привкусом. У него совершенно другая текстура и гастрономический букет. Кстати, именно прошутто часто используют для нарезок и пиццы. Так что, если вам хочется более плотного мяса с жировыми прослойками и насыщенным ароматом, выбирайте хамон, а поклонникам деликатных утонченных вкусов с шелковистым послевкусием точно понравится прошутто.

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