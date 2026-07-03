В Украине резко похолодает на 10 градусов, но это будет опасно, - синоптик

Снижение температуры будет сопровождаться грозовыми дождями и сильными порывами ветра.

Погода в Украине начала меняться, но понижение температуры будет сопровождаться осадками и сильными порывами ветра. Об этом на своей странице в Facebook предупредил синоптик Виталий Постригань.

"Интенсивная жара редко заканчивается спокойно", – говорит синоптик.

Он пояснил, что сегодня центральные области Украины пересечет активный холодный атмосферный фронт. Это явление вызовет столкновение двух воздушных масс, различающихся по своим свойствам: раскаленной африканской и прохладной нестабильной из акватории Северного моря.

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"Именно это станет катализатором для развития грозовых дождей, местами значительных, шквалов со скоростью 17–22 м/с, в отдельных районах возможен град", – предупредил эксперт.

По его словам, раньше синоптики часто использовали термин "резкая смена погоды" – когда температура воздуха снижается на 10° и более за короткий промежуток времени. Именно такой резкий и ощутимый температурный перепад прогнозируется на сегодня и в Украине.

"Опасная, нестабильная, хотя и тёплая погода с грозовыми дождями, шквалами, местами градом потребует повышенного внимания, поэтому во время грозы не пренебрегайте правилами безопасности!" – отметил синоптик.

Уже 4 июля наступит долгожданная прохлада на фоне кратковременных грозовых дождей. Среднесуточная температура снизится до климатической нормы.

3 июля днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с.

Также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях пройдут значительные дожди.

Из-за непогоды Укргидрометцентр объявил I уровень опасности, желтый.

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