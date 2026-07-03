РФ сократила количество массированных ударов по Украине в июне: что это может означать, - ISW

За прошедший месяц противник совершил всего две атаки, в ходе которых применил более 300 средств воздушного нападения.

В июне 2026 года Россия заметно сократила частоту масштабных ракетно-дроновых атак по Украине, однако это вряд ли свидетельствует о потере ее ударных возможностей. Об этом говорится в новом анализе американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в течение последних месяцев российские войска демонстрировали способность регулярно наносить массированные удары с применением сотен беспилотников и ракет. Однако в июне количество таких атак резко сократилось, хотя причины этого пока остаются неясными.

Как напомнили в ISW, начиная с середины января 2026 года российские войска значительно активизировали кампанию массированных воздушных ударов. В частности, во второй половине января они трижды применили более 300 средств воздушного нападения за одну атаку. В феврале Россия нанесла шесть таких масштабных ударов, в марте – четыре, в апреле – пять, а в мае – уже шесть.

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Таким образом, как отметили аналитики, с января по май российские войска обычно наносили от одного до трёх крупных ударов в течение примерно одной недели. После этого они на одну-две недели переходили к значительно менее интенсивным атакам.

Однако в июне эта схема изменилась. Как известно, за этот месяц российские войска осуществили лишь две атаки, в ходе которых задействовали более 300 средств воздушного нападения. Они состоялись 2 и 15 июня.

Эксперты отмечают, что пока нет однозначного объяснения такого сокращения количества масштабных ударов. Одной из возможных причин в ISW называют накопление Россией запасов беспилотников для еще более интенсивных атак в будущем. По мнению аналитиков, Кремль может сознательно готовиться к новой волне массированных ударов в тот момент, который сам сочтёт наиболее выгодным, особенно если рассчитывает ещё больше истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Другим возможным объяснением может быть изменение подходов к производству ударных дронов. В частности, Россия может пытаться децентрализовать производство беспилотников "Шахед" или переориентировать промышленность на выпуск более сложных моделей, например беспилотников с реактивными двигателями, изготовление которых требует больше времени и ресурсов.

Массированная атака РФ на Украину 2 июля

Как сообщал ранее УНИАН, массированный удар по Киеву привел к гибели 27 человек, еще 91 человек получил ранения. В Дарницком районе, где была разрушена часть девятиэтажного дома, до позднего вечера продолжались работы по разбору завалов и поиску людей. Только там обнаружено 5 погибших, еще 8 человек вышли на связь. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах Киева.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время массированной российской атаки по Украине в четверг было нанесено 25 ракет и 12 дронов. Всего враг запустил 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов. Из них было уничтожено 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников.

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