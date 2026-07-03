Россия составила карту слабых мест ПВО НАТО: это происходило почти два года, - FT

Для запуска части аппаратов, вероятно, использовались танкеры теневого флота.

Россия успешно "составила карту брешей в системе ПВО НАТО" в ходе дроновой кампании, длившейся почти два года и, вероятно, использовавшей танкеры теневого флота для запуска части аппаратов.

Продолжавшаяся 19 месяцев кампания, проведенная более чем в десятке стран военного альянса, а также в Ирландии, "протекала без коллективного ответа союзников", пишет Financial Times.

Согласно исследованию Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, эта кампания использовала слабые места не только в европейских системах ПВО, но и в правовых механизмах и правилах применения силы, обнажив при этом серьёзные недостатки в способности континента реагировать на недорогие дроны.

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Отдельные правительства нередко рассматривали появление дронов и предполагаемое вмешательство в работу инфраструктуры как отдельные национальные проблемы и порой неохотно напрямую обвиняли Россию в организации этих вторжений, отмечается в исследовании IISS. Некоторые вторжения было легко приписать России – например, 24 дрона, вторгшихся в польское воздушное пространство в сентябре 2025 года, часть из которых была сбита НАТО.

Другие инциденты были менее очевидны, но "закономерность становится видна, когда инциденты рассматриваются в совокупности", заявил автор доклада Чарли Эдвардс на брифинге для СМИ. Более широкая картина указывает на скоординированную операцию, нацеленную на критически важную национальную инфраструктуру Европы, добавил он.

Во многих случаях российские коммерческие суда, включая танкеры теневого флота, находились поблизости от места вторжения дронов. В докладе высказывается предположение, что они служили пусковыми платформами, точками возврата или узлами ретрансляции связи.

Франция в 2025 году даже досмотрела танкер теневого флота, подозреваемый в запуске дронов, однако не обнародовала результаты. Установить принадлежность по-прежнему сложно, поскольку ни один из дронов, предположительно запущенных с моря, не потерпел крушения, отметил Эдвардс.

Многие из инцидентов хорошо известны

Так, в сентябре 2025 года дроны на несколько часов вынудили закрыть аэропорт Копенгагена, а в декабре прошлого года нидерландские истребители были подняты по тревоге для преследования дронов над авиабазой Волкел.

Другие случаи фиксировались вблизи чувствительных ядерных или военных объектов – таких как французская база атомных подводных лодок Иль-Лонг и авиабазы в Великобритании, Германии, Бельгии и Нидерландах.

Во многих случаях дроны не сбивали – например, если они находились над гражданскими районами и если правила применения силы запрещали любые действия.

Россия же отрицала какую-либо причастность к этим вторжениям. На вопрос о докладе IISS и его выводах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: "А мы тут при чём?"

Европа действует в ответ

В ответ на кампанию европейские правительства запустили инициативы по борьбе с дронами, включая расширенные оборонные программы ЕС. Доклад призывает НАТО, ЕС и национальные правительства пересмотреть правила применения силы и законодательство, регулирующее операции против дронов. "Одной устойчивости недостаточно", – сказал Эдвардс.

Европейские системы ПВО проектировались прежде всего для противодействия обычным самолётам и ракетам, а не дешёвым, медленно движущимся дронам, которые трудно отличить от помех на экране радара.

В докладе выделяются четыре вероятные цели кампании: наблюдение за ядерным сдерживанием НАТО и военной инфраструктурой двойного назначения; проверка времени реакции союзников посредством того, что исследователи называют формой "разведки боем"; составление карты военной логистики и путей снабжения; а также навязывание экономических издержек при одновременном психологическом давлении.

Как показали предыдущие исследования IISS, Россия отдельно использовала подставных лиц, фиктивные структуры и посредников, чтобы систематически эксплуатировать "системную хрупкость" Европы через такие уязвимости, как устаревшие технологии, частная инфраструктура и устаревшее законодательство.

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