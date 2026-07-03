Солнце произвело серию вспышек: Земле грозит долгая магнитная буря (график)

Сегодня тоже ожидается шторм уровня G2.

За последние сутки на Солнце зафиксировали несколько вспышек с выбросами корональной массы - это грозит нашей планете продолжительной магнитной бурей. Все эти вспышки произошли вблизи центра солнечного диска. Это указывает на то, что большинство из них могут быть направлены на нашу планету. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Сегодня же на Землю повлияет выброс корональной массы, который зафиксировали еще 30 июня. из-за этого ожидается умеренная магнитная буря - уровня G2.

В целом, в ближайшие дни ожидаются активные условия с вероятностью магнитных бурь G2.

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Как магнитные бури уровня G2 влияют на человека

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, однако у некоторых людей они могут вызывать ухудшение самочувствия. В этот период возможны головные боли, слабость, повышенная утомляемость, скачки артериального давления, нарушения сна и снижение концентрации внимания.

Особенно чувствительными к геомагнитным возмущениям бывают пожилые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести такие дни, рекомендуется больше отдыхать, соблюдать питьевой режим, избегать чрезмерных нагрузок и отказаться от алкоголя.

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