9 растений, которые не следует выращивать рядом с огурцами, чтобы не потерять урожай

Некоторые растения могут негативно влиять на рост огурца, привлекать вредителей и переносить болезни.

Огурцы хорошо растут рядом со многими культурами, однако есть растения, которые могут подавлять их развитие и даже ухудшать вкус плодов. Об этом пишет marthastewart.com.

Далеко не все культуры являются удачными "соседями" для огурцов, ведь они могут влиять на рост и урожайность.

Иногда проблема заключается в конкуренции за влагу и питательные вещества, а иногда – в общих болезнях или вредителях. Есть и растения, которые влияют опосредованно: изменяют условия в почве или затеняют грядки, поэтому их лучше не высаживать рядом.

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Ниже – перечень растений, которые не стоит сажать рядом с огурцами.

Тыква

Посадка тыквы рядом с огурцами нежелательна, поскольку эти культуры относятся к одному семейству и часто имеют общих вредителей и болезни. В частности, могут распространяться мучнистая роса, тыквенный стеблевой точильщик и другие вредители, поражающие оба растения. В результате возрастает риск потери урожая или ухудшения его качества.

Шалфей

Шалфей не рекомендуется высаживать рядом с огурцами по двум причинам. Во-первых, его выраженный аромат может влиять на естественный вкус огурцов, делая его менее выраженным. Во-вторых, оба растения конкурируют за воду, поэтому огурцы могут получать меньше влаги.

Мята

Мята известна своей способностью быстро разрастаться, поэтому её обычно выращивают отдельно или в контейнерах. Если посадить её рядом с огурцами, она быстро займёт пространство и начнёт конкурировать за питательные вещества и влагу.

Дыни

Дыни и огурцы относятся к одному ботаническому семейству, поэтому имеют схожие потребности и уязвимости. Они страдают от одних и тех же вредителей, в частности огуречных жуков, и болезней, таких как мучнистая роса. При совместном выращивании инфекции и вредители легче распространяются между растениями, что может снизить урожайность и качество плодов.

Картофель

Картофель и огурцы чувствительны к одним и тем же грибковым заболеваниям, в частности к фитофторозу, который может быстро повредить растения. Кроме того, обе культуры любят питательные вещества, поэтому активно конкурируют в почве. В такой ситуации картофель часто получает преимущество, а огурцы развиваются хуже.

Подсолнечник

Подсолнечник может негативно влиять на соседние растения из-за выделения природных веществ, которые подавляют их рост. Кроме того, высокие стебли создают густую тень, ограничивая доступ огурцов к свету.

Подробнее о выращивании и употреблении огурцов

Ранее УНИАН писал о том, как понять, что огурцы стоит выбросить. Отмечалось, что для этого следует обратить внимание на ряд внешних признаков.

Также сообщалось, что пятна на листьях огурцов – плохой признак. Чтобы помочь растениям, важно правильно определить причину проблемы и выбрать, чем их обработать.

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