В покушении на олигарха Ермолаева в Монако подозревают гражданку Украины, - СМИ

По данным СМИ, женщина выдавала себя за мужчину.

Правоохранители установили подозреваемого во взрыве посылки в Монако, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и еще два человека. Об этом со ссылкой на прокуратуру княжества пишет The Guardian.

"В отношении подозреваемого выдан ордер на арест, и уже сегодня вечером в его отношении будет опубликовано "красное уведомление" Интерпола", – добавили в прокуратуре.

Французское издание BFMTV сообщило, что подозреваемый, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в черной рыбацкой шляпе, предположительно, – это женщина, которая пыталась выдать себя за мужчину. А Le Figaro утверждает, что подозревают украинку, проживающую в Германии. Отмечается, что она, несколько раз разведав местность, оставила возле дома бизнесмена сумку со взрывчаткой и впоследствии, когда семья вошла в здание, дистанционно взорвала её.

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Прокурор Монако Стефан Тибо не комментировал эти сообщения в своем заявлении, но анонсировал пресс-брифинг, который должен состояться в пятницу.

Он высоко оценил работу полиции Монако и "эффективное международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов", которое позволило "в чрезвычайно короткие сроки установить личность подозреваемой в совершении этого нападения".

По факту покушения на убийство и ряда других преступлений возбуждено судебное расследование, которое поручено трем следственным судьям.

Издание напомнило подробности покушения на олигарха: в понедельник вечером неизвестный оставил пакет в вестибюле небольшого жилого дома, вскоре после этого в вестибюле сработало взрывное устройство. Это произошло именно в тот момент, когда в дом входили трое жильцов – супруги и 13-летний ребенок. Все они получили ранения.

Власти Монако официально не подтвердили личности пострадавших. В то же время, по данным СМИ, нападение было направлено против 58-летнего Вадима Ермолаева – состоятельного бизнесмена украинского происхождения, который в настоящее время является гражданином Кипра, а также его партнерши и сына.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу Ленваль в Ницце. Его состояние не представляло угрозы для жизни. Двоих взрослых, находившихся в критическом состоянии, доставили в университетскую больницу Ниццы. В среду стало известно, что состояние мужчины уже не угрожало его жизни, однако состояние женщины еще не стабилизировалось.

Покушение на Еромолаева

Как сообщал ранее УНИАН, 30 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого по меньшей мере трое человек получили ранения, двое из них – тяжелые. Глава правительства Кристоф Мирман не исключил, что произошел теракт. Прокурор Монако подтвердил, что двое людей находятся в критическом состоянии, а еще один человек – в состоянии, не угрожающем жизни. Отмечалось, что все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи. По данным украинских СМИ, речь идет о бизнесмене Вадиме Еромалаеве, который входил в список 100 самых богатых людей Украины.

Позже издание Le Figaro сообщило, что следственные органы Монако, расследующие взрыв, проверяют причастность к инциденту СБУ. Как отмечалось, правоохранители не исключают, что взрыв мог быть не попыткой убийства, а "предупреждением". Издание также утверждало, что подозреваемый в организации взрыва после инцидента скрывался во французском городе Босолей, граничащем с Монако, а впоследствии мог сбежать в Италию.

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