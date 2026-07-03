Знаменитый Нотр-Дам резко ограничил доступ экскурсионным группам

Культовая достопримечательность не справляется с потоками туристов.

Собор Парижской Богоматери, около года назад полноценно открывшийся для туристов после разрушительного пожара 2019 года, теперь решил существенно ограничить доступ для одной категории посетителей, поскольку наплыв желающих посетить культовую достопримечательность был настолько огромным, что начал создавать проблемы.

Как пишет местный туристический портал Paris Select Book, с 1 июля 2026 года изменились условия проведения профессиональных экскурсий с гидами – теперь они должны соответствовать конкретным требованиям:

обязательное предварительное бронирование на конкретные временные слоты через специальную службу собора;

наличие профессиональной лицензии у гида, которая будет проверяться при бронировании и входе в собор;

проведение экскурсии с аудиогидом, предоставленным собором – использование внешних устройств не допускается.

Таким образом ожидается, что количество экскурсий от сторонних частных гидов, не работающих непосредственно с собором, резко сократится.

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В Нотр-Дам ожидают, что такой подход не только поможет регулировать потоки посетителей, но и повысит профессионализм экскурсоводов, отсеив недостаточно квалифицированных.

Кроме того, за счет использования наушников во время экскурсий другие посетители смогут насладиться акустикой собора и погрузиться в размышления без лишнего шума.

При этом вход в собор остается полностью открытым и бесплатным для всех.

Пожар с Соборе Парижской Богоматери

Как сообщал УНИАН, вечером 15 апреля 2019 года один из самых известных соборов мира, Нотр-Дам-де-Пари, охватил мощный пожар, потушить который удалось только на следующее утро.

В результате шедевр готики лишился крыши и шпиля, также были повреждены внутренние помещение. При этом спасателям и служителям собора удалось спасти все основные реликвии, хранившиеся внутри него.

Собор был снова торжественно открыт для публики 7 декабря 2024 года. Среди прочих, на церемонии присутствовали президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский. При этом доступ на башни собора был открыт в сентябре 2025 года.

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