В 1997 году миллионы корейцев отнесли в банки обручальные кольца и медали, чтобы спасти страну

Во время азиатского финансового кризиса миллионы жителей Южной Кореи добровольно передали государству семейные драгоценности, обручальные кольца и даже олимпийские медали.

В конце 1997 года Южная Корея оказалась на грани финансового коллапса. Из-за азиатского финансового кризиса страна была вынуждена обратиться в Международный валютный фонд (МВФ), который предоставил рекордный на тот момент пакет помощи в размере 58 миллиардов долларов, пишет Space Daily.

В ответ на кризис в стране началась беспрецедентная гражданская кампания, которая впоследствии вошла в историю. За четыре месяца более 3,5 миллиона человек добровольно сдали государству 227 тонн золота, чтобы помочь сократить внешний долг страны.

Кампания стартовала 5 января 1998 года при поддержке национального вещателя KBS. Уже в первый день в банки принесли более 3,3 тонны золота.

Видео дня

Всего за сутки в программе приняли участие десятки тысяч человек, а уже на следующий день их число достигло около полумиллиона. К середине января золото сдали примерно миллион корейцев, а к завершению кампании в конце апреля их число превысило 3,5 миллиона – почти четверть всех домохозяйств страны.

Общая стоимость собранного золота по современным ценам оценивается примерно в 2,13 миллиарда долларов.

Люди сдавали самое ценное

Корейцы приносили в банки не только ювелирные украшения. Среди переданных вещей были обручальные кольца молодоженов, семейные реликвии, традиционные золотые кольца, которые дарят детям на первый день рождения, военные награды, золотые кресты и даже олимпийские золотые медали.

Свой золотой нагрудный крест пожертвовал и первый католический кардинал Кореи Стивен Ким Соу-хван.

Формально это не было бесплатной передачей имущества: банки выкупали золото по цене, близкой к рыночной. Однако она была ниже, чем люди могли бы получить при частной продаже, а часть участников вообще отказалась от какой-либо компенсации.

Деньги не спасли экономику, но изменили страну

Собранные средства составляли лишь около 3,7% от пакета финансовой помощи МВФ. Золото переплавили в слитки, продали на международном рынке за доллары США и использовали для погашения внешнего долга.

Экономисты отмечают, что решающую роль в выходе страны из кризиса сыграли масштабные экономические реформы – реструктуризация крупных корпораций, открытие экономики для иностранных инвестиций и изменения на рынке труда.

В то же время сама кампания имела огромный психологический эффект, продемонстрировав уровень доверия граждан к государству и готовность общества действовать сообща в условиях национального кризиса.

Кредит МВФ был погашен досрочно

Южная Корея полностью погасила кредит МВФ уже в 2001 году – примерно на три года раньше запланированного срока.

В последующие десятилетия страна превратилась в одну из ведущих экономик Азии. Именно после этого начался стремительный глобальный рост корейских технологических компаний, а впоследствии мировую популярность завоевала и корейская поп-культура.

Вас также могут заинтересовать новости: