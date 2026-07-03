В российском Белгороде пожар после прилетов: начались перебои о светом и водой, - СМИ

В городе начался сильный пожар.

Под утро 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. В сети появились сообщения о перебоях с электроэнергией и водоснабжением. Ранее в регионе была объявлена ракетная тревога.

По данным информационного ресурса Exilenova+, в городе наблюдаются "прилеты". Отмечалось, что местные жители пожаловались на отсутствие света и воды в городе. Также появились кадры мощного пожара.

"Под атаку попала Мичуринская ТЭЦ", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время Telegram-канал Supernova+ пишет, что атакован завод "Энергомаш". По данным из открытых источников, предприятие "Энергомаш" специализируется на производстве оборудования для тепловых и атомных электростанций, нефтегазовой отрасли и промышленного строительства.

Атаку на регион и перебои с электричеством и водой подтвердили российские пропагандистские СМИ.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля дроны поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. По данным Генштаба ВСУ, было зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Предварительно, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении нефтеперерабатывающего завода в Уфе, расположенного в 1300 километрах от линии фронта. Это один из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Также он сообщил об ударе по стратегическому объекту российского ВПК в Пензенской области. Он занимается разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для нанесения ударов по Украине.