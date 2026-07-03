'Это рекорд': сын Байдена жестко потроллил Трампа из-за войны в Иране

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден публично высмеял президента Дональда Трампа, заявив, что якобы выдвигает его на Нобелевскую премию мира из-за неоднократных заявлений о прекращении войны с Ираном. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
"Я официально выдвигаю кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ни один президент в истории не заканчивал одну и ту же войну столько раз", – написал он.
Хантер Байден саркастически намекнул на неоднократные заявления Трампа о завершении конфликта вокруг Ирана. По его словам, президент США "прекращал войну с Ираном как минимум 38 раз" – именно такое количество подобных заявлений ранее подсчитали журналисты CNN.
"Ни один президент никогда раньше такого не делал. И он еще далеко не закончил с этим. Это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета", – пошутил сын экс-президента.
Свой пост он завершил характерной для Трампа фразой:
"Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее он уже пытался получить эту награду, которую среди действующих президентов США получали только Вудро Вильсон и Барак Обама.
Переговоры с Ираном продолжаются
В минувшее воскресенье администрация Трампа и Иран договорились возобновить мирные переговоры после нового обострения ситуации. Это также позволило восстановить более безопасное судоходство через Ормузский пролив.
Впрочем, в Вашингтоне не исключают нового военного сценария. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты готовы прибегнуть к новым силовым действиям, если Иран возобновит свою ядерную программу или вновь начнет атаковать коммерческие суда.
На днях Иран заявил, что не собирается встречаться с высокопоставленными представителями США, прибывшими в регион после начала боевых действий, и выдвинул новые условия мира.