'Это рекорд': сын Байдена жестко потроллил Трампа из-за войны в Иране

Сын бывшего президента США высмеял заявления Трампа о прекращении войны с Ираном, иронично предложив выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден публично высмеял президента Дональда Трампа, заявив, что якобы выдвигает его на Нобелевскую премию мира из-за неоднократных заявлений о прекращении войны с Ираном. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

"Я официально выдвигаю кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ни один президент в истории не заканчивал одну и ту же войну столько раз", – написал он.

Хантер Байден саркастически намекнул на неоднократные заявления Трампа о завершении конфликта вокруг Ирана. По его словам, президент США "прекращал войну с Ираном как минимум 38 раз" – именно такое количество подобных заявлений ранее подсчитали журналисты CNN.

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"Ни один президент никогда раньше такого не делал. И он еще далеко не закончил с этим. Это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета", – пошутил сын экс-президента.

Свой пост он завершил характерной для Трампа фразой:

"Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее он уже пытался получить эту награду, которую среди действующих президентов США получали только Вудро Вильсон и Барак Обама.

Переговоры с Ираном продолжаются

В минувшее воскресенье администрация Трампа и Иран договорились возобновить мирные переговоры после нового обострения ситуации. Это также позволило восстановить более безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Впрочем, в Вашингтоне не исключают нового военного сценария. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты готовы прибегнуть к новым силовым действиям, если Иран возобновит свою ядерную программу или вновь начнет атаковать коммерческие суда.

На днях Иран заявил, что не собирается встречаться с высокопоставленными представителями США, прибывшими в регион после начала боевых действий, и выдвинул новые условия мира.

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