Одесса готовится к непогоде: в городе объявлен I уровень опасности (инфографика)

В Одесской области также объявлено предупреждение.

Накануне выходных, 3 июля, в Одессе объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. Днём 3 июля ожидается гроза", – прогнозируют синоптики.

Предупреждение касается и Одесской области, где сегодня днем также будет гроза, а во второй половине дня во время грозы – шквал со скоростью 15–20 м/с.

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Из-за непогоды в Одесской области объявлен I уровень опасности.

Погода в Одессе – прогноз на сегодня

В Одесской области 3 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, во второй половине дня во время грозы шквал 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха составит +29°…+34°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе в пятницу также будет преобладать переменная облачность. Ночью без значительных осадков, а днем в городе пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Стрелки термометров покажут +29°...+31°. Температура морской воды +23°...+34°.

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