На Киев надвигается непогода: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

Сегодня в столице ожидается сильный дождь с грозой.

В пятницу, 3 июля, погода в Киеве ухудшится. Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр

"Днем 3 июля ожидаются сильные дожди, гроза, в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

По их словам, такая погода может затруднить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

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Из-за непогоды в Киевской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

3 июля в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидаются значительные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

По области столбики термометров покажут +25°...+30°, а в Киеве температура снизится до +26°...+28°.

3 июля погода в Украине начнет меняться под влиянием холодного атмосферного фронта. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, тогда как на востоке страны будет преимущественно без осадков. Из-за резкого перепада температур местами возможны сильные порывы ветра.

На западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях жара ослабнет – днем воздух прогреется до комфортных +24...+29 градусов. В то же время на большей части территории страны сохранится жара с температурой +30...+34 градуса.

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