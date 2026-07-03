На Киев надвигается непогода: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

В пятницу, 3 июля, погода в Киеве ухудшится. Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр
"Днем 3 июля ожидаются сильные дожди, гроза, в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.
По их словам, такая погода может затруднить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.
Из-за непогоды в Киевской области объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
3 июля в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидаются значительные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
По области столбики термометров покажут +25°...+30°, а в Киеве температура снизится до +26°...+28°.
Погода 3 июля
3 июля погода в Украине начнет меняться под влиянием холодного атмосферного фронта. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, тогда как на востоке страны будет преимущественно без осадков. Из-за резкого перепада температур местами возможны сильные порывы ветра.
На западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях жара ослабнет – днем воздух прогреется до комфортных +24...+29 градусов. В то же время на большей части территории страны сохранится жара с температурой +30...+34 градуса.