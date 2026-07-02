3 июля в Киеве наконец упадет температура

Вместе с похолоданием в столице также задождит.

Перед выходными, 3 июля, в Киеве наконец станет свежее - жара покинет столицу. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +21°...+23°, а днем ожидается около +27°. День будет с переменной облачность, ожидается дождь, который ознаменует собой изменение погоды.

Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного столба. Ветер 5-10 м/с, скорость порывов до 12-15 м/с.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +26°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +18°, днем +26°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, дождь.

В Тернополе 3 июля ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +19°, днем +25°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +28°, ясно.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, дождь.

В Виннице завтра будет +20°...+24°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью +21°, днем +28°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+26°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра ночью +22°, днем +32°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+34°.

В Одессе 3 июля - ясно, температура ночью +23°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +22°, днем +32°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +22°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +33°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +31°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +20°...+30°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +20°, днем +34°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +35°.

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