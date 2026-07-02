3 июля в Киеве наконец упадет температура

Перед выходными, 3 июля, в Киеве наконец станет свежее - жара покинет столицу. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +21°...+23°, а днем ожидается около +27°. День будет с переменной облачность, ожидается дождь, который ознаменует собой изменение погоды.
Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного столба. Ветер 5-10 м/с, скорость порывов до 12-15 м/с.
Погода 3 июля
Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +26°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +18°, днем +26°.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, дождь.
В Тернополе 3 июля ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +19°, днем +25°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +18°, днем +25°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +28°, ясно.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +19°, днем +27°, дождь.
В Виннице завтра будет +20°...+24°, пасмурно, дождь.
В Житомире в пятницу ночью +21°, днем +28°, пасмурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+26°, пасмурно, дождь.
В Черкассах завтра ночью +22°, днем +32°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+34°.
В Одессе 3 июля - ясно, температура ночью +23°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +22°, днем +32°, ясно.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +22°, днем +34°.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +33°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +31°, переменная облачность, дождь.
В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, ясно.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +20°...+30°.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +20°, днем +34°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +35°.