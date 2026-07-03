'ПриватБанк' переписал курс доллара и евро: сколько стоит валюта в пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,04 грн, а евро – 51,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 3 июля, снизился на 5 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,4 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 45,04 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,54 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил 3 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть национальная валюта упала на 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня потерял 6 копеек и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,87 гривни за евро.

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