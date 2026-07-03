Тала Калатай показала разрушенный дом своей матери после атаки на Киев (фото)

Актриса также рассказала, что российская ракета убила их соседей.

Известная украинская актриса и телеведущая Тала Калатай, мама которой вчера, 2 июля, оказалась под завалами во время атаки россиян на столицу, показала её полностью разрушенный дом.

Напомним, что с мамой Талы, к счастью, всё в порядке. Во время массированного удара она пряталась в подвале и осталась невредимой, а вот её дом разрушен.

"Дом мамы. В котором она так любила принимать гостей. В котором росли её внуки. Который она построила сама, как наследство. Чтобы в нём жили следующие поколения. Но чудовища решили иначе. Перед маминым домом стоял дом наших соседей... С Юрой мы выросли вместе. Я даже помню запах того дома, когда мы в детстве там играли. Русня убила эту семью. Дома как будто и не было. Я смотрю, и мой мозг отказывается в это верить", – написала актриса.

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Тала также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и помощь.

Атака на Киев 2 июля – что известно

Россия в ночь на 2 июля подвергла столицу массированной атаке. Враг выпустил более 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА по 33 объектам. Уже известно о 30 погибших украинцах и многих пострадавших, среди которых есть дети.

Напомним, ранее популярный украинский певец LAUD показал поврежденную квартиру после обстрела.

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