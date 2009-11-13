Обнаружен нелегальный цех по пошиву марлевых масок
19:19, 13 ноября 2009Общество
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Сообщение из Днепропетровска
Сотрудники отдела налоговой милиции Кировского района Днепропетровска пресекли деятельность нелегального цеха по производству защитных марлевых масок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
Производство наладила безработная местная жительница. Производственная мощность цеха позволяла изготовлять несколько тысяч масок на сутки.
Заказчиками были частные предприятия и некоторые медицинские учреждения Днепропетровской области.
Затраты на производство одной марлевой маски не превышали 50 коп., тогда как реализация в отдельных случаях доходила до 5 грн. Организатора нелегального цеха ожидает административное наказание.
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