Обнаружен нелегальный цех по пошиву марлевых масок

Сотрудники отдела налоговой милиции Кировского района Днепропетровска пресекли деятельность нелегального цеха по производству защитных марлевых масок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Производство наладила безработная местная жительница. Производственная мощность цеха позволяла изготовлять несколько тысяч масок на сутки.

Заказчиками были частные предприятия и некоторые медицинские учреждения Днепропетровской области.

Затраты на производство одной марлевой маски не превышали 50 коп., тогда как реализация в отдельных случаях доходила до 5 грн. Организатора нелегального цеха ожидает административное наказание.