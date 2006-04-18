“Чернобыль в документах и фотолетописи”. В Центральном музее ВСУ откроется фотовыставка

20 апреля в 12.00 в Центральном музее Вооруженных сил Украины состоится открытие фотовыставки “Чернобыль в документах и фотолетописи”. Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Выставка презентует широкому кругу посетителей уникальные документы, в частности, страницы дневника председателя Совета Министров УССР и председателя Республиканской правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Александра ЛЯШКО, фотографии военного фоторепортера Юрия ЩОКОВА. Кроме того, на выставке будут представлены материалы из творческого задела непосредственного участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС полковника Анатолия МАЛАХОВА.

Выставка будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника, в помещении Центрального музея Вооруженных сил Украины по адресу: Киев, ул. Грушевского, 30/1, телефон для справок: 284-62-12.

Выставка организована при поддержке Кабинета Министров Украины и Центрального управления радиационной, химической, биологической защиты Главного управления оперативного обеспечения командования сил поддержки ВС Украины.