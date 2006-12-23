Тарасюк: в Крыму нет проблем с русским языком

Министр иностранных дел Украины, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК утверждает, что в Крыму не существует проблемы использования русского языка, зато есть проблемы с украинским языком. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Украинцы требуют защиты и поддержки тут, в Крыму, в плане развития национальной идентичности украинской культуры и языка в Автономной Республике Крым, - сказал Б.ТАРАСЮК. - Тут, в Крыму, нет проблем с русским языком, есть проблема с украинским языком".

По мнению главы МИДа, Украинское государство должно заботиться о том, чтобы государственный язык, которым является украинский язык, использовался в стране повсеместно, в том числе и в Крымской автономии. При этом, по словам Б.ТАРАСЮКА, в Украине не должны притесняться права представителей нацменьшин использовать свой родной язык. "В то же время я выступаю за то, чтобы каждая национальная меньшина имела право пользоваться своим языком, имела право на развитие своего языка", - заявил глава МИДа.

Б.ТАРАСЮК также сказал, что граждане Украины в идеале должны владеть государственным - украинским языком, знать свой родной язык и еще несколько иностранных языков. "Достигнем ли мы этого идеала, зависит от каждой личности. Тут указами ничего не изменишь, тут должна быть культура общества, которая заключается в уважении к представителям различных национальностей", - заявил Б.ТАРАСЮК. Он также добавил, что лично для него не составляет труда общаться на русском языке, так как он рос в семье, где звучала русская речь. "Для меня нет разницы - российский или украинский язык. Но когда этнический русский, который всю жизнь живет в Украине, говорит, что он не понимает украинского языка, меня это удивляет. Что это означает, что языковые способности у него ниже, чем у представителей других национальностей?", - заявил глава МИДа. По словам Б.ТАРАСЮКА, ему приятно, когда за границей люди общаются с тобой на любом языке, "на каком бы ты не заговорил". На предложение одного из журналистов воспользоваться этим и отвечать на вопросы на русском (во время пресс-конференции все вопросы задавались Б.ТАРАСЮКУ на русском - УНИАН), глава МИДа сказал "нет проблем", однако так и не перешел на русский язык. "Я живу тут, в Украине, приехал в Украину и тут (в Крыму - УНИАН) есть украиноязычные средства массовой информации, поэтому я и разговариваю на украинском языке", - сказал глава МИД, добавив, что если кто-то из журналистов не понимает украинский язык, он готов в отдельном порядке, позже пообщаться с ними на русском языке.